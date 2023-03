Festa Scudetto a Napoli, l’ospite a sorpresa fa impazzire i tifosi

Il Napoli di Luciano Spalletti giocherà domani sera contro l’Atalanta di Gasperini, ma qualcuno sta già organizzando la Festa Scudetto.

Dopo la sconfitta subita una settimana fa contro la Lazio dell’ex Maurizio Sarri, il Napoli di Luciano Spalletti è atteso da un altro match molto importante. Allo Stadio Diego Armando Maradona, infatti, domani sera andrà in scena la gara tra gli azzurri e l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Il Napoli ha tutta l’intenzione di rifarsi dal ko subito contro i capitolini, anche per preparare al meglio la gara di ritorno dell’ottavo di Champions League contro l’Eintracht di Francoforte di Oliver Glasner.

Per la gara contro l’Atalanta di Gasperini, di fatto Luciano Spalletti ha comunque in mente di effettuare pochi cambi rispetto alla gara contro la Lazio. Per il tecnico toscano, come ha ribadito nella classica conferenza stampa di presentazione della gara, la strada per la vittoria dello Scudetto. Tuttavia, nonostante la ferma convinzione dell’allenatore azzurro, qualcuno sta già preparando la festa per la vittoria del campionato.

Festa Scudetto Napoli, Gigi D’Alessio potrebbe essere il super ospite a sorpresa

Emanuela Ferrante, Assessore allo Sport del Comune di Napoli, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni ufficiali di ‘Un Calcio alla Radio in onda su Radio Napoli Centrale’: “Cosa posso dire sulla possibile festa Scudetto? Dato il mio ruolo, potrei avere delle difficoltà per i capelli azzurri. Tutto quello che potrò colorare, lo farò. Organizzazione dei festeggiamenti? Il sindaco Manfredi e De Laurentiis sono abbastanza riservati su questo argomento. Tuttavia, la presenza di Gigi D’Alessio potrebbe rappresentare un indizio”.

L’assessore allo Sport del comune partenopeo ha poi continuato il suo intervento: “Qualora il Napoli dovesse vincere lo Scudetto, non sappiamo bene cosa succederà. Ci sarà sicuramente una festa spontanea della città, ma il Comune sta pensando di celebrare il successo attraverso una serie di iniziative per le quali si sono proposti molti artisti ed intellettuali napoletani”.