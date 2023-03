🔴 Kvaratskhelia, il gol è la ‘condanna’ del Napoli: offerta in estate

Il gol di Khvicha Kvaratskhelia contro l’Atalanta può essere la condanna del Napoli visto che arriverebbe una grande offerta in estate

Il Napoli ha battuto l’Atalanta 2-0, grazie ai gol di Khvicha Kvaratskhelia e Amir Rrahmani. Una vittoria che permette ai partenopei di ritornare a correre per vincere lo scudetto, dopo aver perso allo stadio Maradona contro la Lazio. Un’ottima prestazione da parte della squadra di Luciano Spalletti, che ha concesso pochissimo a una squadra che attacca molto e crea tantissime occasioni in ogni partita come quella di Gasperini.

Il gol di Khvicha Kvaratskhelia è stato obiettivamente bellissimo. Al momento del tiro, nell’area di rigore dell’Atalanta c’erano otto giocatori compreso il portiere dei bergamaschi per provare a fermarlo. Un’azione che è l’essenza del calcio e di questo se ne sono accorti anche i top club europei. La prossima estate, infatti, potrebbe arrivare un’offerta monstre a De Laurentiis per il suo gioiellino da parte del Manchester City, che cerca un esterno offensivo a sinistra.

Napoli, Guardiola vuole Kvaratskhelia al Manchester City

Secondo quanto riferito da ‘Manchester Evening News’, nella lista dei desideri del Manchester City c’è anche Khvicha Kvaratskhelia per rinforzare le fasce offensive. L’attaccante georgiano si aggiunge a una lista che comprende anche Rafael Leao, Kaoru Mitoma e Leroy Sanè e potrebbe arrivare un’offerta a giugno. E’ chiaro che Kvara sia uno dei giocatori più in forma d’Europa e che ogni settimana regala tantissime giocate degne di nota. Se n’è accorto anche il Real Madrid, che vorrebbe l’attaccante e farne un punto fermo, ‘chiamato’ anche da Guti, il suo idolo, al Chiringuito TV.

L’impressione è che Kvaratskhelia possa giocare in ogni squadra del mondo e che abbia ancora ampi margini di crescita. L’idea del Napoli, al momento, è quella di tenerlo almeno per un altro anno. Nella prossima estate, infatti, il maggior indiziato a dire addio al Napoli è Victor Osimhen, che ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2025 e il rinnovo sembra molto difficile. Sul centravanti nigeriano ci sono due squadre alla ricerca di un giocatore dalle caratteristiche simili alle sue: Chelsea e Manchester United.