“Arriverà in Serie A”: Napoli, la sorpresa arriva dal Portogallo

Può arrivare una sorpresa in Serie A, con l’annuncio che lascia pochi dubbi sul futuro: era stato nel mirino del Napoli

Dopo l’addio di Gennaro Gattuso, il Napoli cercava un allenatore in grado di riportare la squadra in Champions League. Aurelio De Laurentiis decise di puntare su Luciano Spalletti, che dopo due anni sta per vincere il terzo scudetto della storia del club partenopeo. Un autentico miracolo sportivo ed economico, considerando le spese e le cessioni che ha affrontato il Napoli la scorsa estate. Ma sono stati tanti gli allenatori contattati dal presidente del club prima di puntare su Spalletti.

Rumors di mercato portavano a Massimiliano Allegri, ma saltò tutto per la mancata qualificazione in Champions League. De Laurentiis ebbe un dialogo anche con Maurizio Sarri, che successivamente è andato alla Lazio. E poi c’è Sergio Conceiçao, attualmente al Porto, che è stato cercato dal Napoli e il suo ingaggio sembrava davvero vicino. L’approdo in Serie A da parte dell’allenatore portoghese sembra però soltanto rimandato.

Napoli, il futuro di Conceiçao è in Serie A

Nuno Travassos, giornalista portoghese, ha parlato ai microfoni di Calciomercato.it, in onda su TV Play: “Il lavoro di Sergio Conceiçao al Porto è ottimo, in sei anni ha portato a casa tre campionati e due coppe, con tanti altri trofei. Ha saputo trasmettere ai giocatori l’identità del club, con il quale ha giocato in passato e ha un gran rapporto col presidente. I problemi del Porto sono stati risolti da Sergio, che è stato l’uomo giusto al momento giusto, ottenendo risultati con poco materiale a disposizione”. Poi prosegue: “Conceiçao è molto appassionato all’Italia e probabilmente un giorno arriverà in Serie A, anche se ha dichiarato di preferire la Germania. In Serie A può facilmente subentrare in una squadra che possa competere per il titolo”.

Parole chiare, che dimostrano quanto Sergio Conceiçao sia appassionato all’Italia e alla Serie A, dopo le esperienze da giocatore con le maglie di Lazio, Parma e Inter. Da allenatore è stato molto vicino al Napoli nell’estate del 2021, ma De Laurentiis decise di puntare su Spalletti.