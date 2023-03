“Lo vincerà a…”: Napoli, la previsione che fa gongolare i tifosi

Arriva la previsione che fa gongolare i tifosi del Napoli sulla vittoria dello scudetto: è possibile uno scenario inaspettato

Il Napoli si appresta a vincere il terzo scudetto della sua storia nelle prossime settimane. Non è ancora chiaro quando i partenopei otterranno l’aritmetica, ma la sensazione è che sarà molto prima della fine del campionato. La vittoria contro l’Atalanta ha permesso alla squadra di Luciano Spalletti di andare nuovamente a +18 sull’Inter, uscito sconfitto sul campo dello Spezia. Il calendario vedrà il Napoli confrontarsi contro il Torino all’Olimpico, prima della sosta delle nazionali.

L’Italia arriverà al Maradona per la sfida all’Inghilterra. Per il Napoli sarà l’occasione di staccare la spina, quantomeno a livello mentale visto che saranno tanti i giocatori che partiranno per le qualificazioni a Euro 2024 e per le varie amichevoli. I tifosi del Napoli hanno già iniziato il conto alla rovescia per vincere lo scudetto, con uno sguardo attenzionato alla Champions League. Arrivare ai quarti di finale sarebbe il massimo risultato del club nella grande coppa.

Napoli, la previsione di Mazzocchi sullo scudetto

Marco Mazzocchi, giornalista di Rai Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de ‘Il Bello del Calcio’ in onda su Televomero: “Mi disturba il paragone tra Kvaratskhelia e Maradona, Diego quando è stato preso era già il migliore di tutti. Kvara è il miglior acquisto insieme a Krol e Hamsik per rapporto qualità-prezzo. Scudetto? Penso che il Napoli lo vincerà a Torino, all’Allianz Stadium contro la Juventus anche se non dovesse vincere il match. La quota scudetto credo sia a massimo 82 punti”. Parole chiare, che strappano più di un sorriso ai tifosi del Napoli vista la rivalità con la Juventus e l’esito dei campionati passati, specialmente con Maurizio Sarri.

La data cerchiata in rosso dovrebbe essere il prossimo 23 aprile, con la Juve che attenderà il Napoli, ovvero tra cinque partite. Sarebbe un vero e proprio record della Serie A, dominata fin dall’inizio della stagione da Spalletti e i suoi ragazzi. Vincere lo scudetto così presto, permetterebbe anche ai partenopei di concentrarsi maggiormente sulla Champions League.