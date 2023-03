😱 Kvaratskhelia gela i napoletani: il gesto fa tremare i tifosi

L’accaduto ieri a Khvicha Kvaratskhelia non renderà del tutto contenti i tifosi del Napoli, anzi preme un campanello d’allarme non gradito nel corso della stagione.

Semplice e diretto, il giovane Kvaratskhelia nel corso di una recente intervista ha ammesso di apprezzare molto e di essere orgoglioso del nomignolo Kvaradona, ma che l’accostamento può essere davvero troppo. Soprattutto in una città come Napoli, per la quale Diego Armando Maradona ha un significato soprannaturale e sopratutto ha uno stadio che ne porta il nome. Scendendo fra gli umani, l’idolo calcistico dell’attaccante georgiano è fin da quando era piccolo Guti.

Si tratta dell’ex calciatore spagnolo, José Maria Gutiérrez Hernández, che ha vestito la maglia del Real Madrid praticamente per tutta la carriera. Dalle giovanili nel 1986 e fino al 2010. Ha trascorso appena una stagione, quella precedente al suo ritiro, altrove difendendo il Besiktas.

È un nome leggendario quindi nella storia dei blancos, che potrebbe tornare utile nel presente proprio alla società madrilena per arrivare a tesserare Kvaratskhelia, obiettivo non tanto nascosto della società spagnola, che ha subito compreso la portata del talento del giocatore del Napoli.

Consegnata la maglia di Guti a Kvaratskhelia: la risposta del georgiano tramite ‘El Chiringuito’

Non appena Guti ha appreso di questa notizia, tramite la trasmissione televisiva, ‘El Chiringuito’, alla quale ha preso parte durante la scorsa settimana, è partita una vera e propria missione. Tramite un invitato del programma, l’ex calciatore oggi allenatore ha spedito una sua maglia a Kvaratskhelia. L’inviato l’ha consegnata al giocatore del Napoli durante l’allenamento a Castel Volturno pre Napoli-Eintracht Francoforte, ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

Guti ha fatto recapitare anche un chiaro messaggio al giocatore azzurro, scrivendogli: “Spero che i tuoi sogni si avverino. Ti aspettiamo a Madrid”. Un assist di calciomercato confezionato da una maglia del Real Madrid, che Kvaratskhelia ha accolto con grande gioia, trattandosi del suo idolo. Poi il georgiano ha risposto ai microfoni dell’emittente: “Anch’io ho un regalo per Guti. Glielo invierò”. Di cosa si tratterà? Potrebbe essere una sua maglia del Napoli autografata. Lo scopriremo a breve, ma di certo non ne sono troppo entusiasti i tifosi azzurri, che temono davvero Kvaratskhelia possa accettare la corte dei blancos.