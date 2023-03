Napoli-Milan, il doppio ex avverte Spalletti: non ci sono dubbi

Il Napoli dopo la sosta inizierà a preparare le sfide europee con il Milan ma un ex ha voluto mettere in guardia Spalletti.

Lo scudetto, ormai, arriverà nel giro di poche settimane. La vittoria ottenuta ai danni del Torino ha infatti consentito al Napoli di fare un altro passo concreto verso il terzo scudetto della propria storia ed arrivare alla sosta, dovuta agli impegni delle nazionali, nel miglior modo possibile. Il 2 aprile, alla ripresa del campionato, la capolista ospiterà il Milan con l’obiettivo di avvicinarsi al traguardo e prepararsi nel migliore dei modi ai quarti di finale di Champions League.

Le sfide europee contro i campioni d’Italia sono in programma il 12 e il 18 aprile. Chi si imporrà in semifinale troverà poi la vincente di Inter–Benfica. La chance di raggiungere l’atto conclusivo della kermesse è quindi concreta e nell’occasione entrambi gli allenatori manderanno in campo le migliori formazioni possibili. Luciano Spalletti, dal canto suo, è fiducioso alla luce della qualità espressa dalla propria formazione e delle tante vittorie fin qui ottenute.

Stefano Pioli, invece, dopo la sconfitta patita a Udine è tornato sulla graticola. La sua permanenza nella panchina rossoneri, come spiegato da ‘La Gazzetta dello Sport’, non è più certa e per meritarsi la riconferma sarà chiamato a risolvere le numerose criticità esistenti. In primis, il lungo digiuno di Rafael Leao a secco dal 14 gennaio. Napoli e Milan, in campionato, sono divise da 23 punti tuttavia, secondo Gennaro Gattuso, le due gare di Champions saranno piuttosto equilibrate.

Napoli, Gattuso parla delle sfide di Champions col Milan

L’ex allenatore del Valencia, nel corso di un’intervista concessa ai microfoni della trasmissione ‘Radio Anch’io lo sport’, ha voluto avvertire Spalletti. “Il Napoli è da due anni che esprime un calcio incredibile ma in Europa è diverso: sono due squadre che giocano a viso aperto”. Gattuso, che in carriera ha avuto modo di guidare sia i partenopei che i rossoneri, in seguito ha spiegato che il Milan dovrà giocare al massimo delle proprie possibilità per riuscire ad impensierire la capolista.

“Il Milan deve stare bene fisicamente con tutti i suoi interpreti. Quando qualche giocatore non sta bene si nota”. Parole che fanno seguito a quelle rilasciate da Fabio Capello che, di recente, ha spiegato di aspettarsi molto da Leao e Theo Hernandez. Il fischio d’inizio è ancora distante ma intanto l’attesa è già alle stelle.