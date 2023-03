Il Napoli vince, ma i tifosi restano impietriti: è successo dopo il Torino

Nonostante la vittoria contro il Torino i tifosi del Napoli sorridono a metà. Ecco cosa è successo al termine del match contro i granata.

Il Napoli espugna anche la Torino granata. Gli azzurri vincono in maniera netta ed inequivocabile mettendo a segno ben quattro reti. Osimhen con una doppietta, Kvaratskhelia su rigore e Ndombele regolano la pratica granata.

Nella conferenza stampa post partita Luciano Spalletti sorprende tutti. Il tecnico azzurro ha tutt’altro che la memoria corta e per questo motivo ci tiene a specificare alcune cose: “Ho dovuto sentire spesso a sentire che si mette in dubbio il valore delle inseguitrici, ma io e la mia squadra stiamo facendo cose straordinarie. Non ci sono colpe o demeriti a chi ci sta inseguendo, ma credo che il nostro successo sia merito dei nostri calciatori e delle loro prestazioni sul campo.”

Spalletti ne approfitta poi per togliersi qualche sassolino dalle scarpe: “In molti si aspettavano che avremmo avuto problemi dopo la sosta, ma non è stato così. C’è stata molta attenzione mediatica e trasmissioni che cercavano di sottolineare le nostre difficoltà dopo il Mondiale, ma la verità è che siamo riusciti a superarle, a subirle sono state le altre.”

Napoli, Spalletti in conferenza: “Dicevano che avremmo avuto problemi dopo il Mondiale”

Luciano Spalletti ci tiene a far presente come tutti coloro che parlavano di un nuovo campionato dopo il Mondiale si sbagliavano. E’ vero, dopo la sosta è arrivata la prima sconfitta contro l’Inter, ma, match con la Lazio e quello con la Cremonese in Coppa Italia a parte, il Napoli poi ha sempre vinto. Una media stratosferica che ha consentito agli azzurri anche di centrare un record storico, ossia la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia.

A proposito del match contro il Torino: “Abbiamo fatto una grande partita contro un avversario non certo facile. Come successo anche contro l’Atalanta abbiamo affrontato una squadra dalle caratteristiche simili. Abbiamo eluso il soffocamento del Torino e così abbiamo vinto in maniera meritata la partita.”