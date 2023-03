😮 “Chi lo prende fa un affare”: Napoli, nuovo colpo alla Kvaratskhelia

“Poi non dite che non ve l’avevo detto”, queste le parole dell’ex Napoli in merito al giovane talento argentino.

Il Napoli ha iniziato un progetto di ringiovanimento.

L’estate scorsa il mercato del Napoli, promosso da Aurelio De Laurentiis e Giuntoli fu oggetto di numerose critiche. Troppe e troppo pesanti le cessioni dei big che, fino ad allora, avevano trascinato il Napoli.

Mertens, Insigne, Koulibaly. Tutte le bandiere andavano via e il popolo partenopeo cominciava a storcere il naso. Tutti e tre andarono via da Napoli senza aver ottenuto il rinnovo. Koulibaly al Chelsea, Insigne a Toronto e Mertens al Galatasaray.

Nessuno credeva nel progetto di De Laurentiis: puntare sui giovani ed abbassare il monte ingaggi.

Oggi, però, la storia è diversa. I giovani approdati in maglia azzurra incantano lo stadio Maradona e fanno cantare i napoletani. Kvaratskhelia su tutti, da giovane “sconosciuto” a top europeo. Tutti i top club d’Europa vorrebbero strapparlo al Napoli, le sue prodezze gli hanno addirittura fatto guadagnare il soprannome di “Kvaradona”

Napoli, Pampa Sosa ti consiglia un giovane

Ma la ricerca continua. Il progetto non può fermarsi a quest’anno, soprattutto se lo scudetto andrà in porto e la Champions League porterà soddisfazione e introiti. Soprattutto se alcuni andranno via, ingolositi dalle offerte di club come il Psg o il Real Madrid. Troppo difficile trattenerli se le offerte di cui si parla si concretizzeranno. I giovani quindi, devono continuare ad arrivare.

Oggi il Pampa Sosa, ex calciatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Vinokos per parlare di un giovane calciatore argentino, potenziale crack di mercato.

“Il suo nome è Benjamin Dominguez, voglio segnalarlo”, ha dichiarato Sosa.

Mi ricorda leggermente Mertens all’inizio. Brevilineo, molto tecnico, fa l’esterno d’attacco. E’ un ragazzo del 2003 che gioca nel Gimnasia. Domani, nel derby contro l’Estudiantes, giocherà titolare. E’ molto forte nell’uno contro uno e salta bene l’uomo. Secondo me chi lo acquista ora prende un affare. Lo prendi e lo lasci altri due anni al Gimnasia visto che costa poco”, ha concluso l’ex azzurro.

Un prospetto interessante, dunque. Chissà che De Laurentiis non ascolti le parole del suo ex calciatore e provi a prendere il giovane talento argentino.