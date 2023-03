😱 Napoli, lo sceicco piomba su Kvaratskhelia: spunta una condizione

Il Napoli si gode i suoi giocatori, con Kvaratskhelia in prima linea quando bisogna fare la differenza: uno sceicco lo vorrebbe per la prossima stagione. Ecco di chi si tratta.

Kvicha Kvaratskhelia è senza dubbio uno tra i giocatori che si è messo e si sta mettendo più in mostra in questa stagione in corso con il Napoli. Spunta perciò l’interesse di uno sceicco su di lui: questa la condizione che potrebbe essere determinante.

Il Napoli, conosciuto il destino in Champions League in cui se la vedrà ai quarti di finale con il Milan, è ancora più concentrato sugli obiettivi stagionali. La squadra affidata a Luciano Spalletti è in grado di vedersela con chiunque. Nel frattempo poi stanno arrivando anche indiscrezioni di mercato.

L’ultima riguarda Kvaratskhelia, anche se Aurelio De Laurentiis ha fatto sapere più e più volte c he non è intenzionato a lasciar partire il georgiano con la prossima stagione. Ma nel calciomercato, si sa, che i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo. Ecco chi lo vorrebbe in squadra.

Napoli, Kvaratskhelia piace proprio a tutti! L’idea dello sceicco dalla Premier League

Dall’Inghilterra arriva un’indiscrezione che riguarda il giocatore georgiano fondamentale per il Napoli di Luciano Spalletti. Secondo quanto riferito da ‘Football Insider’, infatti: “Il Newcastle tenta Khvicha Kvaratskhelia“. E poi la condizione che potrebbe essere determinante: “Potrebbe aprire le porte ai bianconeri in caso di qualificazione alla prossima Champions League“.

Lo sceicco del Newcastle ha perciò messo i propri occhi su uno dei campioni di questo Napoli. Kvaratskhelia non smette di sorprendere a suon di dribbling e gol. È stata una vera e propria sorpresa a inizio stagione e si è poi trasformato in una certezza. Su di lui, poi, forte resta anche l’interesse di Manchester City e Real Madrid.