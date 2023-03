🤩 “Hanno due fuoriclasse…”: Napoli, l’annuncio in conferenza fa sognare

La stagione del Napoli di Spalletti è stata finora spettacolare. Il club partenopeo continua a raccogliere consensi, da ogni parte.

Il Napoli di Luciano Spalletti sta vivendo un’autentica favola nel corso di questa stagione. Probabilmente nessuno ci avrebbe creduto a inizio estate, ma ora il club partenopeo sta andando meglio di ogni qualsiasi aspettativa. Mancano undici giornate al termine e manca ormai solo la matematica al terzo scudetto, gli azzurri hanno distrutto tutti gli avversari ed ora possono sognare anche a livello internazionale.

La ‘Dea Bendata’ ha sicuramente aiutato gli azzurri e in generale le squadre italiane ed ora il sogno finale non è affatto utopia. Il Napoli affronterà ai Quarti di finale il Milan di Stefano Pioli, una squadra che ha già battuto in questa stagione, anche nella trasferta di San Siro. Eventualmente in semifinale gli azzurri affronteranno la vincente tra Benfica e Inter e il sorteggio può solo far sorridere Spalletti e tutti i calciatori.

Ora però testa al campionato e domani il Napoli scenderà in campo all’Olimpico di Torino nell’ultimo impegno prima della sosta per le Nazionali. Il tecnico granata Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa ed ha avuto parole di elogio per la formazione partenopea. Ecco le sue parole: “Questo Napoli ha due fuoriclasse, Spalletti e Giuntoli. I due si sono migliorati a vicenda, hanno preso calciatori moderni come Anguissa e Kim, possono giocare come vogliono contro qualsiasi squadra. Spalletti ha davvero qualcosa in più rispetto agli altri”.

Torino-Napoli, Juric netto su Kvaratskhelia

Belle parole anche per la stellina georgiana Kvicha Kvaratskhelia, grande sorpresa di questa stagione. Anche qui Juric non ha dubbi ed ha rilasciato interessanti dichiarazioni: “Kvaratskhelia non si ferma. Puoi raddoppiare, poi però lasci spazio a Mario Rui o agli inserimenti dei centrocampisti. All’andata Djidji ha fatto una grande gara, ma per domani è in dubbio. Con Kvara ti fai il segno della croce e spero che non sia in giornata”. Poi il resoconto sull’infermeria e Juric spiega:

“Karamoh non riesce a recuperare dalla botta, anche se pensavo di averlo. Miranchuk salta il match, oltre Djidji abbiamo Lazaro, Zima e Vieira fuori per un lungo periodo. Gravillon è un calciatore che può avere caratteristiche simili a Djidji, può esserci utile e crescere”.