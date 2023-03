Scontri Napoli-Eintracht, ufficiale il duro provvedimento dopo la vergogna

Il Comune si muove dopo gli scontri che hanno preceduto la gara tra Napoli ed Eintracht. Ufficiale il provvedimento: i dettagli.

Il Napoli, grazie alla vittoria ottenuta mercoledì ai danni dell’Eintracht Francoforte, ha conquistato l’accesso ai quarti di finale di Champions League. Un risultato storico per il club azzurro che mai, in 97 anni di storia, si era spinto così avanti nella competizione europea. L’ennesima soddisfazione per il popolo azzurro, ancora in stato di choc però per quanto accaduto in città nelle ore precedenti al fischio d’inizio.

I tifosi tedeschi, pur non potendo entrare all’interno dell’impianto dopo il divieto imposto dal Viminale, si sono riversati nelle vie del centro seminando il panico e creando danni per svariati milioni di euro. Scene di guerriglia urbana, che hanno richiesto l’immediato intervento delle forze dell’ordine che, in seguito, sono riuscite a ristabilire l’ordine. La vicenda, inevitabilmente, ha lasciato dei strascichi. La Uefa, ad esempio, sta valutando di escludere il Francoforte per due anni dalle coppe.

Il Comune di Napoli, dal canto suo, nella giornata odierna ha approvato un ordine del giorno finalizzato a chiedere un risarcimento non soltanto alla Germania ma anche all’organismo presieduto da Aleksander Ceferin. A confermarlo è stato oggi ‘Il Corriere del Mezzogiorno’, spiegando che il documento approvato dal consiglio comunale porta la firma del presidente della commissione protezione civile Nino Simeone.

Napoli, verranno chiesti i danni alla Uefa e alla Germania

I support dell’Eintracht, nel corso del loro raid, sono entrati a contatto anche con alcuni gruppi organizzati del Napoli devastando diverse attività commerciali e 5 autobus della Anm che, adesso, dovranno essere adeguatamente rimborsati degli ingenti danni subiti. Da qui la decisione del Municipio di attivarsi in tal senso. Ora resta da vedere quale sarà la risposta dei soggetti interessati.

Il Napoli, dal canto suo, ha voltato pagina e venerdì ha conosciuto il nome dell’avversario che affronterà ai quarti ovvero il Milan. Le due sfide andranno in scena il 12 e il 18 aprile, con il vincitore che affronterà poi in semifinale una tra l’Inter ed il Benfica. La caccia alla Champions League è più viva che mai e la squadra di Luciano Spalletti è convinta di avere a disposizione tutte le armi necessarie per alzare al cielo il trofeo.