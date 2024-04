Scippo al Napoli, Giuntoli stravede per lui: c’è il sì del giocatore

Clamoroso colpo di scena in vista della prossima sessione di calciomercato con Cristiano Giuntoli pronto ad uno sgarbo al suo ex club per portare il bomber alla Juventus.

Quello che era il direttore sportivo del Napoli è pronto a chiudere un altro grande colpo di grande livello che può essere determinante per la prossima stagione e per il futuro del club. Perché da quando è arrivato lavora senza sosta sul mercato per la Juventus Cristiano Giuntoli e ora un altro giocatore può firmare dal Napoli con i bianconeri per far fare un salto di qualità alla rosa che si spera possa essere rinforzata nel modo migliore per il prossimo anno così da andare a piazzare i giusti colpi.

Arrivano delle novità per il mondo bianconero con un nuovo giocatore pronto ad approdare in rosa per quanto riguarda la zona offensiva e far fare il salto di qualità alla società. Perché la Juventus può comprare ancora dal Napoli e un altro bomber è pronto a dire addio. Ci sono delle importanti novità che riguardano il futuro dell’argentino che è pronto ad una nuova avventura. Perché con la maglia azzurra dopo aver realizzato il suo sogno di giocare in Champions e vincere uno scudetto è pronto a dire addio.

Calciomercato Napoli, può firmare con la Juventus

Colpo di scena in casa Napoli con un giocatore che può firmare con la Juventus e lasciare la maglia azzurra proprio nella prossima sessione di mercato. Le parti sembrano distanti tra loro ed è pronta una nuova squadra a prenderlo per la prossima stagione.

Si tratta dell’attaccante argentino Giovanni Simeone che è finito nel mirino della Juventus visto che a Giuntoli piace da sempre. E’ stato proprio lui ad insistere per portarlo in azzurro dal Verona per 18 milioni tempo fa e adesso arrivano delle novità riguardo quella che può essere la scelta del giocatore per andare in bianconero.

Ora può davvero andare a firmare per la Juventus Simeone beffando il Napoli a causa di Giuntoli che può anticipare la concorrenza e chiudere il suo trasferimento. Dall’altra parte c’è poi il Napoli che non si opporrà in maniera eccessiva, perché l’argentino è sul mercato e piace tanto anche a Bologna, Lazio ed anche club spagnoli come riportato dai colleghi di CalcioNapoli24.it.