Rivoluzione Napoli: via 7 giocatori, ADL caccia gli scontenti

Pronta una grande rivoluzione in casa Napoli con Aurelio De Laurentiis pronto a cambiare tutto nella rosa e provare a dare una scossa al nuovo progetto.

Il numero uno del club è deciso a cambiare tutto per provare a riprendere un morale positivo dopo questa brutta stagione. Ecco che allora si guarda al futuro e alla possibilità che si possa andare a rivoluzionare anche la rosa. Perché il presidente De Laurentiis è pronto a grandi cessioni e fare cassa in maniera importante per il nuovo Napoli. Ci sono ora degli aggiornamenti molto importanti che riguardano la scelta del patron azzurro di andare a migliorare la rosa con dei cambi, ma nessuno sarà trattenuto contro la sua volontà e sono pronti ad andare via anche i migliori giocatori.

Ora non ci sono più incedibili nel Napoli, De Laurentiis è pronto a grandi cessioni già a partire dalla prossima estate. Il numero uno del club non vuole ripetere gli errori commessi quest’anno e cerca di imparare da essi. Ci sono delle novità che riguardano proprio dei colpi di scena che possono arrivare per il Napoli pronto a ripartire dopo una stagione difficile con un nuovo allenatore in panchina e con lui ci saranno anche tanti cambiamenti di formazione nella rosa, che presenterà diverse uscite ed entrate.

Cessioni Napoli: ADL rivoluziona la rosa

Pronta la rivoluzione del Napoli con De Laurentiis deciso a vendere tanti giocatori, almeno 7 cessioni e non c’è nessuna volontà di andare a tenere giocatori con il mal di pancia come capitato quest’anno. Via tutti quelli che non vorranno fare parte del progetto, ma solo al giusto prezzo e senza svendere nessuno.

Napoli pronto a cedere Osimhen e anche Kvaratskhelia in vista della prossima estate. Clamorosa rivoluzione in casa Napoli con tante partenze importanti secondo Il Mattino che, se si dovessero concretizzare, cambierebbero totalmente volto alla rosa del Napoli che farà già un passo successivo rispetto a quella rosa che ha portato dopo 33 anni lo scudetto. Via tutta l’ossatura principale e ora si guarda avanti.

Secondo le ultime notizie di calciomercato il Napoli è pronto a cedere Kvaratskhelia oltre a Osimhen per almeno 100 milioni di euro, De Laurentiis ha già fatto il prezzo per lasciare partire anche un altro dei suoi migliori giocatori. C’è la chiara volontà di non andare a tenere nessuno contro voglia.