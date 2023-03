Napoli-Eintracht, l’origine degli scontri: spunta la ricostruzione

Una serata di festa, una giornata di grande difficoltà. Spunta la ricostruzione sull’origine degli scontri tra tifosi di Napoli ed Eintracht Francoforte.

Il Napoli ha raggiunto un risultato storico nella giornata di ieri, con l’accesso ai quarti di finale di Champions League. Una vittoria rotonda contro l’Eintracht Francoforte, un 3-0 che si è andato a sommare alla vittoria in Germania degli azzurri. Ora i sorteggi di venerdì, dove la squadra di Luciano Spalletti scoprirà quale sarà la sua avversaria nella fase finale della competizione (non è da escludere anche un derby italiano con Inter o Milan). Una serata di festa allo Stadio Diego Armando Maradona, preceduta da quelli che sono stati gli scontri nel centro della città con protagonisti ultras di entrambe le tifoserie.

Un pomeriggio davvero difficile quello vissuto dalla città di Napoli. Il tutto è esploso in quel di Piazza del Gesù, di fatto nel pieno centro storico del capoluogo campano. Tifosi dell’Eintracht e quelli partenopei non sono venuti mai a contatto, come spiegato anche questa mattina dal Prefetto di Napoli in conferenza stampa, ma le scene di guerriglia che hanno fatto il giro del web hanno davvero lasciato senza parole non soltanto i cittadini napoletani ma anche il resto del paese.

Napoli-Eintracht, gli scontri e la ricostruzione sull’origine

Danni ingenti, come ammesso anche dal sindaco Manfredi ancora nella conferenza stampa di questa mattina. “E’ necessario dare la possibilità di un ristoro per i danni ai commercianti. Lavoreremo in questa direzione, faremo una quantificazione. Abbiamo avuto 10-20 mila euro di danni con gli autobus”, ha ancora spiegato il sindaco di Napoli. Scontro tra tifosi tedeschi e la polizia, ma anche l’arrivo di quelli napoletani che sarebbe all’origini delle tensioni che sono poi sfociate nella violenza, come spiegato dall’edizione odierna de ‘La Repubblica’.

I tifosi dell’Eintracht – si legge – erano in Piazza del Gesù consumando e bevendo ai bar presenti. Ad originare la violenza, riporta ancora ‘La Repubblica’ – sarebbe stato l’arrivo di 200 ultras napoletani che avrebbero originato un innalzamento della tensione, arrivato poi allo scontro con le forze dell’ordine provocando gli incidenti che sono stati ripresi e che hanno fatto il giro del web attraverso le immagini diffuse da chi era presente ed ha ripreso tutto.