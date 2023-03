Napoli, Sacchi non ha dubbi: Spalletti, Pioli o Inzaghi? Arriva la sentenza

Il Napoli sogna dopo la qualificazione ai quarti di finale di Champione League. Un ex allenatore, intanto, incensa Spalletti.

Il Napoli, ieri, ha scritto la storia. Mai infatti gli azzurri erano riusciti a centrare la qualificazione ai quarti di finale di Champions League. Nemmeno ai tempi di Diego Armando Maradona, fermato prima dal Real Madrid (1987/88) e poi dallo Spartak Mosca (1990-91). Un tabù infranto dal club di Aurelio De Laurentiis, che adesso sogna di arrivare alle fasi conclusive della manifestazione più importante d’Europa.

Victor Osimhen, ad esempio, ha parlato apertamente della possibilità di vincere il trofeo alla luce delle prestazioni offerte dalla squadra in questi mesi. I partenopei hanno dominato il girone stroncando le ambizioni di gloria del Liverpool, dell’Ajax e dei Glasgow Rangers passando alla fase successiva da testa di serie. Agli ottavi, poi, hanno fatto un sol boccone dell’ostico Eintracht Francoforte.

0-2 nella sfida di andata, marchiata a fuoco da Osimhen e Giovanni Di Lorenzo, e 3-0 netto al ritorno, andato in scena in uno stadio “Maradona” non completamente pieno soltanto a causa del divieto di vendere i bglietti ai tifosi tedeschi. L’ennesima prestazione monstre, un’altra dimostrazione di forza che consente al gruppo guidato da Luciano Spalletti di guardare con ottimismo al sorteggio in programma venerdì a partire dalle ore 12. Arrigo Sacchi, nel frattempo, ha voluto elogiare il mister originario di Certaldo.

Napoli, Sacchi incensa Spalletti

L’ex allenatore del Milan, nel corso di un’intervista concessa ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’, in particolare lo ritiene uno stratega di alto profilo. “Ha compiuto quel salto in avanti per cui da tempo lavorava. A Napoli, grazie anche all’aiuto del club, ha realizzato le sue idee. E il suo Napoli è una squadra che gioca da protagonista, domina il campo, esalta il pubblico”.

In molti dopo la mancata conferma di Kalidou Koulibaly, Dries Mertens, Lorenzo Insigne e Fabian Ruiz avevano iniziato a nutrire seri dubbi sull’effettività competitività della squadra. “Invece è accaduto il contrario, perché Spalletti punta sul gioco, sulle forti motivazioni, sullo spirito di gruppo” ha detto Sacchi. Il quale, poi, ha commentato il rendimento dell’Inter. “​​Inzaghi è un bravo allenatore che si affida alla tattica, e dunque ai singoli. L’Inter ha valori individuali che sono nettamente superiori a quelli di Napoli e Milan, però il valore collettivo la rende inferiore”. A Napoli è pronta alla festa. Lo scudetto è vicino, ora si punta alla storica doppietta.