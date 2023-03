“Haaland è un alieno, ma Osimhen…”: Napoli, la sentenza sorprende i tifosi

Il Napoli approda ai quarti di Champions League. Victor Osimhen protagonista indiscusso, cosi come Haaland. Ed allora ecco la sentenza…

Anche nella serata di ieri Victor Osimhen ha messo la firma sull’importante vittoria del Napoli. Un successo storico, che ha trascinato gli azzurri alla conquistata dei quarti di finale di Champions League, mai accaduto nella storia della squadra partenopea. Il nigeriano autore di una doppietta, di fatto mattatore in una serata cosi importante da aver anche richiesto uno Stadio Diego Armando Maradona praticamente sold out. Ed infatti anche il pubblico è stato importante per il successo finale, con una spinta costante arrivata dagli spalti fino in campo.

Spalletti ha preparato bene la partita sotto il punto di vista tattico, al netto di un avvio dove la qualità non è stata eccelsa, come ammesso dallo stesso allenatore ai microfoni di ‘Dazn’ nel post partita. Il Napoli, però, ha trovato subito la quadra riuscendo a spingersi con le giuste proporzioni, ma soprattutto trovando un Victor Osimhen in grande spolvero. Due reti di pregevole fattura, alle quali va ad aggiungersi il gol di Zielinski dal dischetto per il 3-0 definitivo.

Napoli, Osimhen e quel paragone con Haaland…

Una notte di Champions magica per il numero 9 del Napoli. Una doppietta che resterà nella storia, ed in generale un risultato importante per tutta la squadra che va ad aumentare ancora di più il valore di una stagione che sta regalando grandi soddisfazioni a tutta la città di Napoli. E cosi, nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, si prova ad analizzare la serata di Osimhen, scomodando anche quella di un altro fenomeno che si è messo in messo durante la due giorni di Champions, ovvero Erling Haaland.

“Il biondo norvegese è un alieno, ma Osimhen è il primo dei terrestri”, scrive ‘La Gazzetta dello Sport’ questa mattina. “E’ Flash Gordon che si oppone all’invasione dallo spazio”, ancora la rosea. Una sentenza che non può far altro che mandare i tifosi del Napoli al settimo cielo. Ora c’è da attendere i sorteggi di venerdì, per capire chi sfiderà gli azzurri ai quarti di Champions.