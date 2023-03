Napoli-Eintracht, scontri in città: caos totale, è successo dopo il match

Ancora scontri in città dopo la partita del Maradona: ultras del Napoli all’attacco intorno al Royal Continental, quartier generale dei tedeschi

Napoli-Eintracht Francoforte è durata molto di più di 180’. Tra il match d’andata e quello di questa sera al Maradona sono state lunghissime e tante le ore di tensione che si sono respirate e continuano a respirarsi intorno alle due tifoserie. Già in Germania, i tifosi tedeschi avevano preparato delle imboscate ai sostenitori partenopei. Dopo i feriti della gara di febbraio, il clima di forte tensione si è trasferito all’ombra del Vesuvio a cominciare dalla serata di ieri.

Quella di oggi, poi, è stata una giornata particolarmente impegnativa per le forze dell’ordine, chiamate a garantire la sicurezza pubblica in virtù della forte rappresentanza di sostenitori dell’Eintracht in città, nonostante la decisione del club teutonico di non riscattare i biglietti per il settore ospiti (vietato ai residenti a Francoforte). Sono stati numerosi colori i quali avevano già comprato biglietti aerei e prenotato hotel, ugualmente partiti per la trasferta in Italia. Dopo il match di questa sera, l’aria è tornata frizzante.

Napoli, ultras azzurri provano a caricare i sostenitori dell’Eintracht intorno al Royal Continental: polizia al lavoro per reprimere l’attacco

Il Napoli è volato ai quarti di finale di Champions League battendo per 3-0 l’Eintracht Francoforte. Tuttavia, la sfida lascia degli strascichi importanti in merito all’ordine pubblico. Nella giornata di oggi un numero di forze dell’ordine copioso è intervenuto per garantire la sicurezza dei cittadini, evitando guai peggiori. Non è stato però semplice reprimere ogni violenza e momento di tensione.

Di questi minuti, come raccontato anche da a ‘Rai 3’, l’arrivo di svariati sostenitori del Napoli intorno al Royal Continental, hotel che ospita in queste ultime ore tantissimi tifosi dell’Eintracht che hanno deciso di raggiungere ugualmente la città partenopea nonostante i divieti che si sono susseguiti nel corso degli ultimi giorni.

Il gruppo di ultras del Napoli ‘entrato in azione’ ha agito tra via Partenope e via Chiatamone. Durante l’azione vi è stato un lancio di sampietrini. Esplose anche alcune bombe carta. Un’ingente spiegamento di forze dell’ordine tuttavia è riuscito a reprimere questo tentativo di carica da parte dei sostenitori azzurri nei confronti di quelli della compagine rivale questa sera al Maradona.

La polizia ha fatto desistere questi ultras mediante l’utilizzo di idranti e lacrimogeni ma il tentativo potrebbe non essere ancora completamente abortito. Nel corso dell’attacco e immediatamente dopo, la polizia ha compiuto dei fermi.