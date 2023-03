Napoli-Eintracht, guerriglia tra tifosi in città: la polizia interviene

A Napoli scontri e violenza tra tifosi, in vista della tesa sfida di questa sera in Champions League: guerriglia urbana, con auto incendiate.

Scontri a Napoli, a poche ore dalla partita di ritorno tra gli azzurri e l’Eintracht Francoforte. I tifosi tedeschi, presenti da ieri nel capoluogo campano, hanno creato non poca tensione in città, e quest’oggi la situazione è drammaticamente peggiorata. Ci sono stati scontri tra ultras e polizia, con auto e cassonetti dati alle fiamme nei dintorni di Piazza del Gesù, nel centro di Napoli.

Una situazione la cui tensione poteva già essere preventivata nei giorni scorsi. Il divieto di trasferta della Prefettura di Napoli e del Ministero dell’Interno sono presto diventati un caso in Germania. Il comunicato molto duro dell’Eintracht contro le autorità italiane, accusate di non essere in grado di gestire dei tifosi in trasferta, ha fatto molto discutere. E soprattutto non è servito a fermare i fan della squadra di Francoforte.

Già nel tardo pomeriggio di ieri i tifosi dell’Eintracht erano stati avvistati a Salerno, pronti a prendere il treno per Napoli. La stazione era stata blindata dalle forze dell’ordine, così come l’hotel dove alloggiavano. Fin da ieri ci sono stati attimi di tensione, proseguiti poi quest’oggi fin dalla mattinata, con l’arrivo di altri tifosi. Assieme ai tedeschi, com’è noto, sono scesi a Napoli anche sostenitori dell’Atalanta.

Scontri tra tifosi prima di Napoli-Eintracht: la situazione

Nel primo pomeriggio di oggi si erano verificati momenti di tensione in città tra tifosi tedeschi e polizia, ma alla fine la situazione era sembrata tornare alla normalità Il piano era di convincere gli ultras dell’Eintracht a tornare all’hotel Continental, dove avrebbero potuto seguire la partita su un maxischermo. Poi, verso le 16.00 sono avvenuti episodi di violenza da parte di tedeschi e bergamaschi in via Filangeri, e la tensione è tornata a salire.

In pochi minuti, la situazione è precipitata, con i tifosi dell’Eintracht che hanno attaccato la polizia a Piazza del Gesù. Immediatamente dopo, sul posto sono arrivati anche tifosi del Napoli, entrati in contatto con i tedeschi. Quello che si è palesato è stato uno scenario da guerriglia urbana, con vetrine dei negozi sfondate e auto della polizia incendiate. Poco dopo le 17.00, infine, la situazione è tornata a normalizzarsi.