Caos a Napoli, tensione enorme: gesto assurdo dei tifosi Eintracht

Questa sera ci sarà la gara di Champions tra il Napoli e l’Eintracht, ma nella città partenopea bisogna registrare alcuni attimi di tensione.

Dopo aver battuto sabato scorso l’Atalanta di Gian Piero Gasperini con le reti realizzate da Khvicha Kvaratskhelia ed Amir Rrahmani, il Napoli di Luciano Spalletti è atteso dalla gara super delicata contro l’Eintracht di Francoforte di Oliver Glasner.

Gli azzurri, infatti, questa sera giocheranno il match di ritorno dell’ottavo di Champions League contro il club tedesco. il Napoli è sicuramente favorito per il passaggio storico ai quarti di finale della massima competizione europea per club. I partenopei, infatti, partono queesta sera dal vantaggio di 0-2 rimediato nel match di andata giocato in Germania.

Per il Napoli, di fatto, sarebbe la prima volta nella sua storia arrivare tra le prime otto di un’edizione della Champions League. Tuttavia, visti i tafferugli avvenuti in Germania per la partita di andata, c’è tantissima tensione per la presenza dei tifosi dell’Eintracht Francoforte nel capoluogo campano. Proprio questi ultimi hanno compiuto in questi minuti un gesto assurdo.

Napoli, corteo in centro storico dei tifosi dell’Eintracht di Francoforte: tensione tra la vie della città

In questi momenti, infatti bisogna registrare alcuni disordini creati dai sostenitori tedeschi per le vie di Napoli. Centinaia di tifosi dell’Eintracht di Francoforte, ‘scortati’ da quelli dell’Atalanta, sono in corteo nel centro storico della città partenopea con l’intento di raggiungere lo Stadio Diego Armando Maradona, nonostante il divieto.

Alcuni scontri, invece, sono stati registrati nella zona di Piazza Amedeo. Nelle prossime ore ci saranno sicuramente degli aggiornamenti, ma l’aria che tira a Napoli è molto pesante. Secondo il quotidiano italiano ‘Il Mattino’, infatti, la situazione potrebbe degenerare nelle prossime ore. Ci sono 800 uomini delle forze dell’ordine a cercare di tenere separate le due tifoserie. Di fatto, si teme una presunta una caccia all’uomo da parte di una parte degli ultras partenopei nei confronti degli avversari tedeschi.