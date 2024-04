Napoli: infortunio e tegola, svelati i tempi di recupero

Tegola per il Napoli e l’allenatore Francesco Calzona, che perde uno dei titolari per questo finale di stagione: arriva l’annuncio riguardo il tempi di recupero.

Ultimissime notizie sul Napoli: c’è il comunicato da parte del club riguardo l’infortunio del giocatore. Svelati anche i tempi di recupero.

La vittoria di Monza ha dato entusiasmo alla squadra azzurra che sembra motivata in vista di questo finale di stagione. L’obiettivo è quello di ottenere il massimo, nelle ultime gare di campionato, per tentare una qualificazione alle prosisme coppe europee. Intanto, dall’infemeria non arrivano buone notizie: c’è l’annuncio riguardo lo stop di un titolare, che ha subito una lesione.

Infortunio Napoli: ecco le ultime sul rientro del calciatore

Il giocatore è stato visitato ieri presso il Pineta Grande Hospital. Dopo essere stato all’SSC Napoli Konami Training Center, il calciatore s’è sottoposto a degli accertamenti che hanno evidenziato la lesione. A conferma di ciò anche il comunicato da parte del club.

Per lui si tratta di un infortunio del muscolo adduttore lungo della coscia destra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo per ritornare in campo il prima possibile. Ma i tifosi si chiedono quali saranno i reali tempi di recupero

Quante partite dovrà saltare con il Napoli Olivera?

E’ l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, a fare il punto della situazione riguardo lo stop del terzino uruguaiano. Domenica a Monza, Mathias Olivera, aveva lasciato il campo con una smorfia di dolore. Ecco le ultimissime in merito al rientro con il Napoli di Olivera.

“Un vero e proprio guaio per il Napoli che dovrà fare a meno del giocatore per almeno 2 o 3 settimane. Olivera sarà sicuramente indisponibile per le sfide contro Frosinone ed Empoli. Potrà tentare il recuperare ed essere fra i convocati per l’ultima partita di aprile, contro la Roma, anche se è assai complicato”.

Infortunio Olivera Napoli: almeno un mese di stop

Brutte notizie per il terzino del Napoli Mathias Olivera, che dovrà stare fermo ai box per almeno 2-3 settimane. Ieri il calciatore era all’SSCN Konami Training Center per fare il punto della situazione. Dopo aver svolto una visita al Pineta Grande Hospital, è stata evidenziata la lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia destra.

L’obiettivo del Napoli è quello di riavere a disposizione Olivera in vista della gara di campionato contro la Roma, in programma il 30 aprile. Anche se non sarà proprio facile, considerando la gravità dell’infortunio.