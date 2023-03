Scontri Napoli-Eintracht, incubo senza fine: nuovo allarme in città

Napoli si sta riprendendo ora dagli scontri di mercoledì tra i tifosi, ma potrebbe esserci già il bis, con i tifosi dell’Eintracht pronti a tornare.

Dopo i fatti di mercoledì, i problemi tra Napoli e Eintracht non sono ancora finiti. Gli scontri verificatisi prima del ritorno degli ottavi di Champions League hanno lasciato un grosso segno sulla città. Ma il problema è che potrebbero di nuovo ripetersi, e molto presto. L’attenzione ora si focalizza sulla Prefettura e il Ministero degli Interni, già sotto accusa per la gestione dell’ordine pubblico pochi giorni fa.

Le autorità italiane, dopo aver vietato la vendita dei biglietti ai francofortesi, si sono fatte trovare abbastanza impreparate a riceverli in città, nonostante il loro arrivo fosse annunciato. Nella giornata di mercoledì, dopo vari momenti di tensione, si è arrivati proprio a situazioni da guerriglia urbana, con scontri tra tedeschi, napoletani e polizia. Il timore che simili eventi possano ripetersi è però alto.

Già nella giornata di ieri si è ipotizzato che qualcosa potrebbe succedere con i circa 5mila tifosi inglesi previsti per la gara del 23 marzo tra Italia e Inghilterra. Fortunatamente, i sorteggi dei quarti hanno messo il Napoli a confronto con un’altra italiana, il Milan, eppure è presto per cantare vittoria. Anzi, secondo le ultime notizie i tifosi dell’Eintracht sarebbero intenzionati a tornare a Napoli molto presto per un “secondo round”.

È di nuovo scontro tra tifosi di Napoli ed Eintracht: ecco perché

Una serie di voci avrebbero insospettito la polizia, facendo temere per l’arrivo di un gruppo di sostenitori del club di Francoforte a Torino per il prossimo turno di Serie A. Domani pomeriggio alle 15.00, infatti, nella città piemontese il club granata affronterà quello partenopeo in campionato. E, soprattutto, sarà il ritorno dei tifosi campani allo stadio dopo due mesi di divieto.

Lo stop era stato predisposto a gennaio dopo gli scontri tra ultras di Napoli e Roma lungo l’autostrada A1, ma ora è scaduto. Secondo quanto si apprende in queste ore, i tifosi dell’Eintracht approfitterebbero di questa circostanza per scendere a Torino e scontrarsi di nuovo con i napoletani. Per adesso non ci sono conferme, ma le autorità torinesi si starebbero preparando a questa eventualità.