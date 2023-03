Napoli, guerriglia bis dopo l’Eintracht: con chi può avvenire

A Napoli cresce la preoccupazione per un altro possibile scontro tra tifosi, dopo mercoledì, in vista della prossima sfida internazionale.

È ancora caldo il ricordo dei fatti di mercoledì con i tifosi dell’Eintracht Francoforte, che a Napoli c’è già un allarme per una possibile “riedizione” degli scontri. Almeno questo è ciò che scrive oggi ‘Il Mattino’, in vista della prossima sfida internazionale che ospiterà la città partenopea. La preoccupazione, anche vista la difficile gestione dell’ordine pubblico di pochi giorni fa, è abbastanza alta.

Il divieto di trasferta per i tifosi francofortesi, che sarebbe dovuto servire a evitare guai, non ha in realtà impedito ai fan tedeschi di recarsi lo stesso a Napoli, come ampiamente annunciato. Già da martedì sera, con l’arrivo dei primi gruppi di ultras dell’Eintracht alla stagione di Napoli, si erano verificate le prime tensioni. Che sono alla fine esplose il giorno seguente, nel primo pomeriggio.

Sotto accusa è finito il Ministero dell’Interno, che non è stato in grado di prevedere adeguate contromisure per una trasferta nota da cinque mesi. La gestione dell’ordine pubblico in città è stata disastrosa, e adesso molti temono che simili eventi possano ripetersi, in caso di visite di altri tifosi stranieri. Il Napoli è infatti andato avanti in Champions League, ma la città campana si prepara ad ospitare un altro big match internazionale.

Tensioni per Italia-Inghilterra: rischio di nuovi scontri a Napoli

Quest’oggi ‘Il Mattino’ mette in guardia sull’arrivo di circa 5mila tifosi inglesi in vista della gara tra le due nazionali. Il 23 marzo allo stadio Maradona l’Italia ospiterà infatti l’Inghilterra per le qualificazioni agli Europei del 2024, e sarebbero già stati venduti tutti i 2480 biglietti del settore ospiti. Ma non essendoci limitazioni di settore all’acquisto dei tagliandi, è facile che altri tifosi inglesi prenderanno il biglietto per la partita.

La fama del pubblico inglese è piuttosto nota, ma soprattutto sono ancora vivi i ricordi dei disordini prima della finale degli Europei a Wembley, nel 2021. Il timore è che gli stessi tifosi napoletani scontratisi coi tedeschi mercoledì possano tornare alla carica tra una settimana. “Ovvio che, dopo la guerriglia di martedì e mercoledì, le preoccupazioni sono altissime” scrive il quotidiano campano.