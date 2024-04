Nuovo Kim, il Napoli ha scelto un argentino: ADL lo paga 10 MLN

Ultimissime notizie che riguardano il futuro del Napoli pronto ad un nuovo progetto con il presidente De Laurentiis che ha deciso di portare avanti dei grandi investimenti.

Il numero uno del club partenopeo sa che dovrà fare tanti colpi per migliorare una rosa che quest’anno è stata molto deludente e per questo motivo che ora può cambiare qualcosa da un momento all’altro. Ci sono aggiornamenti che riguardano il tipo di scelta che può fare proprio De Laurentiis che ha individuato il nuovo Kim in vista della prossima sessione di calciomercato estiva che sarà quella decisiva dove ci saranno dei cambiamenti importanti dalla difesa in su. Occhio al nome che sarebbe stato individuato nelle ultime ore per la rosa del Napoli.

Cambia e prende il controllo del mercato proprio il presidente che ha deciso di portare avanti dei grossi investimenti sotto tanti punti di vista. Adesso ci sono aggiornamenti che riguardano proprio la possibilità che può arrivare per quanto riguarda la scelta del nuovo difensore che andrà a comprare il Napoli dopo l’addio di Kim che post scudetto ha lasciato un vuoto che sembra essere difficile da colmare anche in vista del futuro. Vedremo la scelta del presidente del Napoli.

Calciomercato Napoli, in arrivo il nuovo Kim

Ci sono novità molto importanti che riguardano la possibile scelta che andrà a fare la società per il nome nuovo che ha intenzione di acquistare per la difesa per dimenticare la grande assenza lasciata da Kim con la sua cessione e ora c’è un nome nuovo che può arrivare da un momento all’altro, si tratta di un argentino.

De Laurentiis punta forte su Lucas Martinez Quarta della Fiorentina per aggiustare la difesa del Napoli. Il centrale argentino della squadra di Serie A viola è in scadenza di contratto la prossima estate del 2025 e per questo il suo ingaggio può essere favorito proprio da questa situazione contrattuale. Occhio quindi alla scelta che può essere fatta dal club che punta forte sul giocatore sudamericano che è un profilo che piace tanto dalle parti di Castel Volturno e anche in ottica del prossimo allenatore, Italiano o Conte.

Visto il contratto in scadenza può arrivare l’investimento giusto da parte del club azzurro proprio verso questa direzione. Perché il prezzo di Martinez Quarta è di 10 milioni per il Napoli con ADL pronto a chiudere l’acquisto il prima possibile per un difensore e dimenticare Kim.