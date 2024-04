Non solo Conte: la pazza idea di ADL, conferme in giornata

Non solo Antonio Conte nel lungo casting che riguarda il nuovo allenatore del Napoli, perché in giornata sarebbe arrivata un’intervista molto interessante.

L’allenatore che a fine stagione saluterà la Premier League ha annunciato quello che è il possibile futuro in Italia, rispondendo ad alcune domande ai microfoni di Sky Sport, in occasione del match d’Europa, sul suo futuro lontano dall’Inghilterra e col possibile arrivo in Serie A.

In questo momento le voci sono tutte cadute su Antonio Conte per il Napoli ma, il colpo di scena, potrebbe comunque portare ad un altro annuncio tra uno o due mesi, da parte di Aurelio De Laurentiis, quando il campionato volgerà al termine. E come già fatto in passato quando a sorpresa ha pubblicato un annuncio quando si dava per fatto un altro allenatore – vedi Galtier nell’estate scorsa, poi arrivò Rudi Garcia -, potrebbe risuccedere lo stesso, non andando verso Antonio Conte. Anche se è chiaro che resta lui uno dei nomi in pole per il roseo futuro che vuole De Laurentiis nel suo Napoli.

Antonio Conte è il primo nome: ma occhio alla sorpresa di ADL

Un nome a sorpresa, che sognano i tifosi e che sogna lo stesso Aurelio De Laurentiis per la panchina del Napoli che, se dovesse piazzare un colpo da novanta, potrebbe arrivare al gran colpo sull’allenatore e che non riguarderebbe poi, a quel punto, Antonio Conte.

C’è un allenatore in uscita dalla Premier League che, malgrado l’aver detto di volersi prendere una pausa totalmente dal calcio, accetterebbe l’idea di affrontare una sfida come quella al Napoli, considerando quanto fatto sempre nella sua carriera.

Basti pensare a dove portò prima il Borussia Dortmund e poi il Liverpool, club che quando lo chiamò ai Reds era reduce da un periodo di enormi alti e bassi del decennio post-Benitez, dove non riusciva a trovare una “sistemazione in Europa”, vedendo poi con Jurgen Klopp gli stessi risultati che sogna Aurelio De Laurentiis per il futuro del Napoli.

Klopp al Napoli: solo una suggestione, ma possibile

Solo una suggestione, ma possibile, considerando che la questione ingaggio non sarebbe un problema ambedue le parti. Da una parte, infatti, il tecnico tedesco che non baderà ai soldi del suo ingaggio, bensì al progetto e lo stesso De Laurentiis pronto a mettere sul tavolo 8-10 milioni per il suo allenatore, dovendo poi dare continuità al progetto, nelle sue possibilità chiaramente. De Laurentiis ovviamente è conscio che il nome di Klopp è “enorme” ancor più di quello di Conte, ma non è da escludere la possibilità di Klopp al Napoli proprio per quanto il tecnico sia legato a sfide di questo tipo. E oltretutto, proprio quest’oggi e ai microfoni di Sky Sport, Klopp ha dichiarato: “Se allenerò in Italia? Per ora conosco solo il cibo e la parola “salve”. Tra un anno richiedetemelo e vi risponderò”. E, tra i posti in Italia, quale migliore di Napoli per cibo e cultura della lingua napoletana…

Ultime su Klopp: possibile in Serie A? Le ipotesi

Klopp potrebbe arrivare in Serie A considerando che le idee di Barcellona, Bayern Monaco e degli altri club che lo chiamerebbero al momento, non risultano essere compatibili alla sua visione delle cose. O resterà fermo o potrebbe ripartire, appunto, dalla nostra Serie A. C’è da capire cosa faranno Milan e Juventus ma, quella di Napoli, è l’idea più affascinante ad oggi per Jurgen Klopp.