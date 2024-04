Rottura col PSG: occasione Napoli in prestito, con Conte

Il Paris Saint-Germian di Fabian Ruiz è uscito sconfitto col Barcellona, nella sfida di Champions League, tra i fischi del Parco dei Principi.

Non è andata proprio benissimo all’ex Napoli, calciatore che però ha giocato una buona partita e si è trovato per un attimo a godersi la vittoria ai danni del Barcellona, club che aveva sfidato in precedenza con la maglia azzurra dei partenopei, ma il tutto è terminato con la rimonta blaugrana.

Prima la doppietta di Raphinha e poi l’incertezza di Gigio Donnarumma che ha permesso a Christensen di staccare imperioso nell’area piccola, trovando la rete del 2-3 in Paris Saint-Germain-Barcellona, gol che rischia di risultare fatale ai fini del risultato.

Occasione Napoli per il 2025: può arrivare in prestito dal PSG

Può arrivare in prestito al Napoli come occasione di calciomercato vera e propria, dopo quanto successo in PSG-Barcellona e quanto analizzato dai media francesi, sul futuro del calciatore che non convince più come titolare del club allenato da Luis Enrique.

I tifosi non lo vogliono più come titolare, dopo le recenti brutte uscite, tant’è che il calciatore è stato preso di mira da una fetta di tifosi che, nella serata di PSG-Barcellona, hanno deciso di fischiarlo.

Si tratta di Gigio Donnarumma, portiere del PSG che rappresenterebbe per il Napoli una vera e propria occasione. Lo spiegano dalla Francia, dove i media transalpini hanno raccontato come Donnarumma possa far rientro in Italia, ma lontano da Milano e con destinazione Napoli.

Dalla Francia: Donnarumma in prestito in Serie A, c’è il Napoli

Secondo quanto spiegato da Le Parisien che, in serata, ha criticato aspramente il Paris Saint-Germain, ci sono diversi calciatori finiti sul banco degli imputati per la sconfitta in PSG-Barcellona. E, dalla partita stessa, si è già notato come il Parco dei Principi abbia rumoreggiato ai danni di Donnarumma, calciatore che non se la sta passando proprio benissimo in Ligue 1. Il colpo di scena potrebbe vedere la possibilità di ritorno per Donnarumma in Serie A, ma questa volta in prestito e lontano da Milano, ma a Napoli, vicino alla sua Castellammare di Stabia. Una possibilità concreta qualora il Napoli dovesse accettare un’operazione alla Pepe Reina quando, in uscita dal Liverpool, arrivò a Napoli per giocare un anno, prima di ritornare per vivere altre esperienze coi guantoni azzurri.

Ultime su Donnarumma: il portiere per Conte arriverebbe in prestito

Con Alex Meret in uscita, dunque, i tifosi del Napoli che sognano l’arrivo di Antonio Conte in panchina potrebbero ritrovarsi con Gigio Donnarumma in porta come nuovo portiere titolare tra i pali del Maradona. Tocca ribadire che tale ipotesi è solo legata ad un prestito, che il PSG cercherà probabilmente proprio per capire se poi, in futuro, Gianluigi Donnarumma sarà valido al Parco dei Principi o quantomeno rivendibile a cifre importanti.