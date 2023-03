❌ Torino-Napoli, ufficiale lo stop dell’ultimora: Spalletti gelato

Il Napoli si sta preparando alla sfida contro il Torino in programma domani. Spalletti, intanto, ha ricevuto una brutta notizia.

Il discorso riguardante la Champions League, per il momento, è stato accantonato. La sfida di andata dei quarti di finale con il Milan è ancora lontana e così il Napoli è pronto a rituffarsi sul campionato, con l’obiettivo di avvicinarsi ancora di più al terzo scudetto della propria storia. Il traguardo, alla luce dei 18 punti di vantaggio sull’Inter seconda, appare vicino. Gli azzurri non intendono però cullarsi sugli allori.

Ecco perché, da qui fino al 12 aprile (giorno in cui andrà in scena la prima sfida europea con i Campioni d’Italia), la squadra di Luciano Spalletti proverà a vincere quante più partite possibili così da archiviare la pratica tricolore. Domani, alle ore 15, il calendario propone la trasferta sul campo del Torino che, nelle ultime due giornate della Serie A, ha battuto il Bologna ed il Lecce segnando 3 reti senza prenderne alcuna.

Un match ostico, anche perché i granata hanno raggiunto l’ottavo posto iniziando così a cullare il sogno di ottenere un piazzamento in zona Europa. Spalletti, dal canto suo, sta valutando l’idea di effettuare qualche modifica alla formazione che, mercoledì, ha battuto 3-0 l’Eintracht Francoforte grazie alla doppietta di Victor Osimhen ed il gol di Piotr Zielinski. Il mister originario di Certaldo, nel corso della conferenza stampa odierna, si è rifiutato di fornire indicazioni di sorta. Al tempo stesso, non ha escluso qualche possibile sorpresa.

Napoli, un indisponibile per Spalletti

Una di queste, in particolare, potrebbe essere Eljif Elmas. Il macedone, autore di 6 reti e 2 assist in 25 apparizioni in campionato, freme per una maglia da titolare ed è in ballottaggio proprio con il polacco (impegnato in una complicata trattativa riguardante il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024). Una decisione definitiva verrà presa più avanti, a ridosso del fischio d’inizio del match.

Nella lista dei convocati, nel frattempo, non verrà inserito il nome di Davide Marfella. Il terzo portiere del Napoli, mai utilizzato in questa stagione da Spalletti, si è fermato a causa di una tendinopatia e non prenderà parte alla trasferta in Piemonte. A confermarlo è stato il Napoli, attraverso un report pubblicando nel proprio sito. Giacomo Raspadori, alle prese con una distrazione di secondo grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra, ha “svolto lavoro personalizzato in campo”.