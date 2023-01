Napoli, addio a due big a fine stagione: tifosi spiazzati

Il Napoli, a fine stagione, potrebbe salutare due titolari. Nella giornata odierna è arrivata la conferma di un addetto ai lavori.

Il Napoli ha iniziato a riflettere in vista della sessione estiva del mercato. Quella di gennaio, dopo l’acquisto di Bartosz Bereszyński e le cessioni di Alessandro Zanoli e Nikita Contini, appare concluso. Al massimo, potrebbe andare in scena l’addio di Diego Demme ma nulla di più. In estate, invece, la sensazione è che la rosa andrà incontro ad un restyling a prescindere da come si concluderà l’avventura in campionato.

Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, infatti, ha messo nel mirino nuovi giovani talenti con cui potenziare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti. È il caso di Tommaso Baldanzi, rivelatosi una delle principali rivelazioni della Serie A e divenuto titolare nell’Empoli. La sua crescita, fin qui, è stata esponenziale ed ha spinto il manager azzurro ad avviare i primi contatti. I toscani non hanno chiuso al suo trasferimento tuttavia si siederanno al tavolo delle trattative soltanto a maggio. Non prima.

Nei radar partenopei c’è anche Lazar Samardzic, nei confronti del quale il mister originario di Certaldo ha speso parole al miele. L’ex Lipsia ha una valutazione compresa tra i 20 e i 25 milioni. Se ne riparlerà più avanti, con Giuntoli che proverà ad inserire nell’operazione qualche contropartita così da abbassare la parte cash. Ad ogni acquisto, però, dovrà corrispondere un divorzio e sono due i calciatori in lista di sbarco: Piotr Zielinski ed Hirving Lozano.

Napoli, Zielinski e Lozano verso la cessione

Il polacco ed il messicano sono legati al Napoli fino al 2024 e fin qui i vari incontri andati in scena non si sono rivelati sufficienti per trovare un principio d’intesa. Il motivo è da ricercare nel fatto che il club ha messo sul piatto proposte al ribasso con cifre inferiori rispetto a quelle attualmente percepite dal centrocampista (3.5) e dall’ala destra (4.5). L’ex Psv Eindhoven, in particolare, risulta essere il più pagato della rosa insieme ad Osimhen.

I contatti tra le parti proseguiranno tuttavia la fumata bianca, al momento, è decisamente lontana. La separazione, stando così le cose, è possibile e a pensarla così è anche il procuratore Mario Giuffredi. “Anche se arrivasse lo scudetto – ha detto durante la trasmissione ‘Il Bello del Calcio’ – gli azzurri non investiranno su alti ingaggi, per questo credo che Lozano e Zielinski possano effettivamente partire nella prossima stagione”.