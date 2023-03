“Antipatico…”: tifosi del Napoli spiazzati, che rivelazione

Il Napoli si prepara alla sfida in programma domenica a Torino. Spalletti, intanto, ha rilasciato delle dichiarazioni che spiazzano.​​

Il Napoli, dopo aver conosciuto il nome dell’avversario che affronterà ai quarti di finale di Champions League, è pronto a rituffarsi sul campionato con l’obiettivo di avvicinarsi ulteriormente al terzo scudetto della propria storia. Il calendario, domani pomeriggio, propone la trasferta sul campo del Torino reduce dalle vittorie ottenute ai danni del Bologna e del Lecce. Un match quindi ostico per Luciano Spalletti.

I granata, al momento, occupano l’ottavo posto in classifica e dopo i recenti risultati conseguiti hanno iniziato ad accarezzare l’idea di conquistare un piazzamento in zona Europa. L’Atalanta sesta dista 8 punti tuttavia Ivan Juric auspica di azzerare il gap ed effettuare il sorpasso decisivo prima della conclusione della stagione. Un obiettivo ambizioso, che obbligherà i granata ad ottenere quante più vittorie e limitare al massimo i passi falsi.

In campo andrà quindi la migliore formazione possibile con Juric che, nelle ore ancora a disposizione, valuterà chi impiegare al posto dell’infortunato Aleksey Miranchuk. Il russo, in particolare, nella giornata odierna si è sottoposto ad una serie di controlli che hanno fatto emergere un “trauma elongativo del muscolo adduttore della coscia sinistra”. Spalletti, dal canto suo, potrebbe ricorrere al turn over in modo tale da consentire ai titolari di respirare dopo le fatiche di Champions.

Napoli, Spalletti parla della formazione titolare

Ad affrontare l’argomento in questione è stato lo stesso allenatore, nel corso della consueta conferenza stampa pre-match. Ai giornalisti che gli chiesto del possibile utilizzo di Eljif Elmas e Giovanni Simeone dal primo minuto, il mister originario di Certaldo ha risposto così: “Ora mi volete far diventare antipatico con i miei calciatori, invece io me li abbraccio dalla mattina alla sera”.

Il macedone, secondo Spalletti, “merita di giocare qualche partita da titolare, così come tutti gli altri. Quelli che entrano danno sempre un risultato importante ai fini dell’obiettivo di squadra”. Qualche cambiamento rispetto alla squadra che mercoledì ha battuto 3-0 l’Eintracht Francoforte ci sarà ma il tecnico non ha voluto fornire ulteriori dettagli. “Qualcosa la cambieremo, ma non fatemi dire cosa”. Il Napoli è quasi pronto e domani punterà a conquistare la vittoria numero 23 di questo campionato. I padroni di casa sono avvertiti.