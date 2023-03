Tegola ufficiale Torino-Napoli: la sua assenza sarà pesante

Napoli e Torino pronte a sfidarsi, ma una notizia potrebbe cambiare i piani dei due tecnici: è stata annunciata infatti un’assenza pesante.

Il Napoli si recherà a Torino per affrontare i granata, ottavi in classifica in Serie A, per la 27a giornata di campionato, ma una notizia dell’ultimora potrebbe cambiare le carte in tavola prima della partita. È appena stata comunicata l’assenza di uno dei protagonisti più attesi in campo, che potrebbe così alterare un poco gli equilibri del match. Grande attesa, dunque, per vedere ciò che succederà.

La partita si terrà domani alle ore 18.00 presso lo Stadio Olimpico Grande Torino, con i granata che inseguono la terza vittoria consecutiva. Segno di una forma decisamente positiva nelle ultime giornate per la formazione di Ivan Juric. Anche il Napoli viene ovviamente da risultati positivi, e si affida anche al risultato dell’andata, che ha visto i partenopei imporsi al Maradona per 3-1 (pur senza Osimhen).

Nel frattempo, però, siamo entrati nel vivo della stagione, con sempre più impegni che gravano, com’è noto, sulle spalle dei ragazzi di Luciano Spalletti. Il Torino è pronto ad approfittarne, cercando di cogliere un successo che potrebbe anche rimettere i granata in corsa per l’Europa. La distanza dall’Atalanta sesta, che ha giocato ieri, alla fine è solo di 8 punti. Ma il problema infortuni rischia di essere d’ostacolo.

Napoli a Torino, guai per la stella granata: si ferma Miranchuk

È notizia di pochi minuti fa l’infortunio del russo Aleksey Miranchuk. Il Torino ha infatti comunicato che il centrocampista offensivo di proprietà dell’Atalanta non sarà convocato per la gara col Napoli. Il giocatore è stato sottoposto ad accertamenti strumentali, che hanno evidenziato un trauma elongativo del muscolo adduttore della coscia sinistra. Il russo sarà rivalutato nei prossimi giorni per stabilire i tempi di recupero.

Una disdetta, dunque, per Juric, che perde un elemento che fin qui ha garantito 4 gol e 5 assist in stagione. Il Torino si presenta alla sfida contro i partenopei già con altre tre assenze: Zima, Lazaro e Vieira. Può sorridere, per contro, Spalletti, sapendo che gli avversari saranno privi di uno dei loro migliori giocatori. Nel Napoli, l’unica assenza di rilievo è ancora quella di Raspadori, a cui si unisce Demme.