Torino, Juric fa sorridere Spalletti: l’elogio in diretta

Ivan Juric, allenatore del Torino, prossimo avversario del Napoli, ha espresso belle dichiarazioni sul collega Luciano Spalletti.

Il Torino trionfa in casa del Lecce nella 26esima giornata del campionato di Serie A, proprio la settimana prima di affrontare il Napoli all’Olimpico. Un risultato che trasmette serenità e anche slancio in classifica, dando alla squadra l’opportunità di prefiggersi l’ambizioso obiettivo di qualificarsi a una delle competizioni europee. La squadra di Juric è settima e ha accumulato due vittorie consecutive.

Al termine della partita l’allenatore Ivan Juric è intervenuto ai microfoni di ‘SKY Sport’, dichiarando sulla vittoria: “La partita è stata attenta. Siamo stati bravi a segnare due reti subito e a chiuderci bene successivamente. Potevamo fare ancora qualcosa in più, ma la vittoria è stata importante. I ragazzi hanno preferito non corriere rischi”.

I rischi probabilmente incorreranno la prossima domenica, quando bisognerà misurarsi con la miglior squadra del campionato fino ad ora, ovvero il Napoli. Per l’allenatore croato affrontare la capolista è anche l’occasione per un discorso tattico più approfondito e un test sui valori della squadra a sua disposizione.

Torino, Juric elogia Spalletti: “Lavoro fantastico, il Napoli non ha punti deboli”

Dei prossimi avversari infatti Ivan Juric ha parlato così all’emittente satellitare: “Il Napoli è la squadra migliore per bene. Sanno giocare in ogni modo e a livello di comprensione del gioco, sono i migliori. Contano con almeno due o tre fuoriclasse in rosa. Il lavoro del tecnico Spalletti e del direttore sportivo Giuntoli è stato fantastico. Per me, non vedo in loro punti deboli”.

Indipendentemente da quanto accadrà durante la prossima settimana, il Torino guarda alla realtà e pensa alla zona Europa. Lo conferma Juric, il quale però invita a tenere i piedi ben saldi a terra: “In questo momento la classifica che abbiamo è fantastica. I giocatori danno il massimo di sé, e vediamo fin dove riusciamo ad arrivare. La Fiorentina, per esempio, è un caso che sia così sotto. Noi proseguiamo su questa strada. Pensiamo a chiudere l’anno al meglio e poi ci applicheremo sul resto”.