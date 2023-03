Torino-Napoli, adesso è ufficiale: farà parte del match

Arriva l’ufficialità che interessa sia il Torino, sia il Napoli per la partita di domenica, molto importante per il campionato

Il Napoli giocherà questa sera alle 21:00 il ritorno degli ottavi di finale di Champions League con l’Eintracht Francoforte. Una grande occasione per Luciano Spalletti e i suoi di andare ai quarti di finale, risultato mai raggiunto nella storia del club partenopeo. Oltre al match di coppa, però, il Napoli cercherà anche la vittoria allo stadio Olimpico contro il Torino, per mettere un altro tassello importante alla conquista del terzo scudetto.

L’ideale per il Napoli sarebbe superare il turno questa sera e battere il Torino domenica, andando a riposo per la sosta delle nazionali. La possibilità di andare a +21 è concreta, visto che c’è Inter-Juventus al Meazza. Tuttavia, bisognerà capire quale sarà l’esito del ricorso dei bianconeri per il -15 al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI. Intanto, l’AIA ha reso nota l’ufficialità tanto attesa per Torino-Napoli, rendendo noto l’arbitro del match.

Torino-Napoli, arbitra Marchetti: è ufficiale

La sestina arbitrale di Torino-Napoli è stata resa nota dall’AIA, per la ventisettesima giornata di campionato. A dirigere l’incontro sarà Matteo Marchetti, con Bresmes e Lo Cicero come assistenti. Il quarto uomo sarà Fabbri, al VAR ci sarà Irrati con Di Martino AVAR. Per Marchetti sarà la diciassettesima direzione in Serie A, la settima della stagione in corso. Ha tirato fuori un cartellino rosso assegnando sei rigori. Il Torino viene da due vittorie consecutive contro Bologna e Lecce ed è attualmente ottavo in classifica, a -1 dalla Juventus.

Il desiderio dei tifosi granata e di Ivan Juric è di vincere col Napoli per dare continuità al sogno Europa. Il settimo posto, tuttavia, non garantisce la qualificazione alla prossima Conference League, almeno per il momento. Servirà capire chi vincerà la Coppa Italia visto che c’è la presenza di squadre come Cremonese e Fiorentina, che occupano una posizione bassa in classifica. Il Napoli tornerà in trasferta dopo due partite in casa, dove solo Fiorentina e Inter sono riuscite a strappargli dei punti.