“È la più forte…”: Napoli, la sentenza fa infuriare i tifosi

Il Napoli di Luciano Spalletti sta dominando il campionato di Serie A. Ad inizio stagione le cose erano però ben diverse.

Siamo a metà Marzo e il Napoli si trova in un momento a dir poco storico. Gli azzurri sono molto vicini al terzo incredibile scudetto, un trofeo che manca da quasi 33 anni. Il club partenopeo sta facendo sognare la città ed i tifosi sono raggianti per quello che ormai neanche più la scaramanzia sembra poter levare.

Ad inizio stagione nessuno lo avrebbe mai detto e il Napoli era addirittura sesto nelle cosiddette griglie di inizio stagione, ma il club partenopeo ha smentito tutti, sia tra i tifosi che gli addetti ai lavori. La capolista ha realizzato un lavoro egregio, da un lato sta dominando il campionato e dall’altro sta facendo bene anche in campo europeo dove ha raggiunto il miglior risultato della propria storia.

Il Napoli ora ha un tabellone molto interessante anche in chiave Champions e una stagione storica potrebbe diventare leggendaria. Gli addetti ai lavori non credevano molto al club partenopeo, ma il lavoro condiviso da Cristiano Giuntoli e Luciano Spalletti sta trascinando la società di Aurelio De Laurentiis. Il Napoli sogna in grande ed i suoi tifosi sono scatenati, un pò meno le rivali che stanno andando ben sotto le aspettative. Le milanesi ad esempio, dopo essersi contese gli scudetti nelle ultime stagioni, sono ad un distacco a dir poco abissale.

Napoli, Capello e le aspettative in chiave scudetto

L’ex tecnico e ora opinionista Fabio Capello ha parlato della lotta scudetto ed ha nello specifico sentenziato con parole che fanno molto rumore: “Chi passa tra Benfica e Inter? Passano i nerazzurri, ma devono mettersi a giocare sul serio. L’Inter è la squadra più forte in Italia, almeno in potenza”. Parole clamorose con il tecnico che praticamente snobba il Napoli di Spalletti.

Nonostante ciò gli azzurri sono ben diciotto punti avanti al club nerazzurro, una delle più grandi delusioni di questa stagione. La squadra di Simone Inzaghi ha vinto la Supercoppa italiana ed è ancora in corsa sia per la Coppa Italia che per la Champions League.