Juventus, Buffon tifa Napoli: la rivelazione sconvolge i tifosi

La rivelazione di Gianluigi Buffon sconvolge i tifosi della Juventus, ma anche del Napoli: la frase incriminata

Il Napoli si appresta a vincere il primo scudetto dopo trentatré anni, mancano soltanto poche vittorie prima dell’aritmetica. La Juventus, nel caso ricevesse i quindici punti dopo il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, si piazzerebbe al secondo posto. Nel frattempo, i partenopei si concentrano anche sulla Champions League, ad aprile ci saranno anche i quarti di finale contro il Milan. Il derby terrà col fiato sospeso il calcio italiano, con tre squadre dallo stesso lato del tabellone con l’Inter che giocherà col Benfica.

Dall’altra parte del tabellone ci sono Real Madrid, Manchester City, Chelsea e Bayern Monaco. Le squadre italiane, dunque, hanno un percorso favorevole per approdare in finale. Del futuro del Napoli in Champions, ha parlato anche Gianluigi Buffon, nel corso di un suo intervento alla Bobo TV su Twitch. Un intervento che ha fatto molto discutere i tifosi della Juve per il suo passato in bianconero.

Napoli, Buffon spiazza i tifosi della Juve

Gianluigi Buffon, portiere del Parma ed ex Juventus, ha parlato nel corso della ‘Bobo TV’ su Twitch: “Per il calcio italiano, il Napoli è una vetrina unica, è divertente e gioca un calcio vero, mi entusiasma di più di quella di Sarri. Ritenevo il Benfica come unica outsider, ma se il Napoli dovesse arrivare in semifinale, non so se i portoghesi riuscissero a superare il turno”. Poi prosegue: “La partita con il Milan, per i partenopei sarà come un match di Serie A e sarei felicissimo nel caso riuscissero ad arrivare fino in fondo”.

E sui social si apre la discussione tra i tifosi della Juventus, per il passato di Buffon con la maglia bianconera e le belle frasi per il Napoli. Sono diverse le frasi contro il portiere, soprattutto su Twitter. La rivalità tra le due squadre è molto forte e in più negli anni scorsi, la Juve ha provato a vincere la Champions senza riuscirci, anche con lo stesso numero uno in squadra.