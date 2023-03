“Serve un miracolo”: Galliani, la previsione sul Napoli fa sorridere

Arriva la previsione di Gianluca Galliani sul futuro del Napoli nelle prossime settimane, che strappa un sorriso ai tifosi

Il Napoli al rientro dalla sosta troverà il Milan allo stadio Maradona, in una grande partita che potrebbe mettere un mattone importante per la conquista dello scudetto. Mancano soltanto poche vittorie all’aritmetica e la febbre in città sale sempre di più. Sono trentatré anni che Napoli cerca la vittoria in campionato. Poi c’è anche la Champions League, uno sfizio che sta diventando sempre più realtà all’ombra del Vesuvio. E ai quarti di finale ci saranno proprio i rossoneri.

Il Milan sa bene di aver trovato una squadra forte, con il quale però può giocarsela. Anche al Napoli è andata bene per quel che erano le premesse. Infatti, aver evitato Real Madrid, Manchester City e Bayern Monaco è un grandissimo successo per le squadre italiane. Ci sono tre possibilità su quattro che la Serie A abbia una delle due finalista all’Ataturk di Istanbul. E dei due match di Champions ha parlato Gianluca Galliani, figlio dell’amministratore delegato del Monza Adriano.

Milan-Napoli, la previsione di Gianluca Galliani

Di seguito, le parole di Gianluca Galliani ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Ho visto il sorteggio da tifoso milanista e posso dire che al Milan serve un miracolo per passare il turno. La vivo come se avesse preso la squadra più forte”. Poi continua parlando di Kvaratskhelia: “Era da tempo che lo conoscevo, ma sono stati Spalletti e Giuntoli a metterlo a suo agio. Non è uguale a Kakà, ma come il brasiliano ha uno strappo incredibile. Io non mi perdo nessuna partita del Napoli, sono una squadra che mi entusiasma”.

Parole che fanno inevitabilmente sorridere i tifosi del Napoli, un po’ meno quelli del Milan. I rossoneri vogliono arrivare in semifinale di Champions League. L’obiettivo è quello di proseguire il sogno dopo aver buttato fuori il Tottenham, per farlo, però, Pioli e i suoi ragazzi dovranno eliminare una delle squadre più in forma d’Europa.