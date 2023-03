Southgate pensa a Maradona e al Napoli: l’annuncio che spiazza i tifosi

Il Commissario Tecnico dell’Inghilterra Gareth Southgate parla del match contro l’Italia e di Napoli e del Napoli.

La strada della nazionale italiana per difendere il titolo di campione d’Europa riparte da Napoli e più precisamente dal primo match di qualificazione contro l’Inghilterra. Una sorta di riedizione dell’ultima finale che ha visto gli azzurri prevalere sulla nazionale dei Tre Leoni. In panchina sempre gli stessi CT: da un lato Roberto Mancini e dall’altro Gareth Southgate.

E proprio Southgate oggi ha dato diversi spunti interessanti in conferenza stampa. In particolare riguardo la città di Napoli e lo stadio Diego Armando Maradona. “Quando ero ragazzo in televisione non c’erano molte partite italiane.” ha raccontato Southgate in conferenza stampa. “Ne trasmettevano poche. Le uniche occasioni sicure di vedere le squadre italiane erano durante la Coppa dei Campioni. Per questo ricordo molto bene il Milan di Baresi. Però il Napoli di Maradona era conosciutissimo. Io di quel Napoli ricordo lui e Careca. Anche se forse di Maradona e l‘Inghilterra è meglio non parlarne in questa sede.”

Poi però Southgate riconosce l’importanza del Pibe soprattutto in relazione alla città: “Però è stato indubbiamente una leggenda del calcio ed ha significato moltissimo per questa città. Non dimentichiamoci che quello di quest’anno, secondo il mio pronostico, sarà solo il terzo Scudetto della storia per questa città, quindi questo ti fa capire quanto Maradona è stato fondamentale per il Napoli e per Napoli.”

Southgate avverte in vista di Italia-Inghilterra: “Rispettate Napoli”

Al tecnico poi viene anche domandato riguardo i timori per possibili scontri che ci potrebbero essere tra tifosi inglesi e italiani, anche alla luce di quanto successo solo pochi giorni fa in Champions League con i tifosi dell’Eintracht Francoforte. Southgate però ne approfitta per fare un appello in primis ai suoi tifosi. Il CT inglese infatti chiede rispetto e correttezza per la città di Napoli, onde evitare che possano ripresentarsi scene deprecabili come quelle viste l’ultima volta con i tifosi dell’Eintracht Francoforte.

“Noi non vediamo l’ora di vivere Napoli.” ha dichiarato Southgate. “Non vediamo l’ora di vivere questa esperienza in una città che adora il calcio e che vive di calcio. Chiediamo ai nostri tifosi di essere buoni turisti e di rispettare la cultura locale. Spero che in questi due giorni vada tutto nel verso giusto.”