😮 Mercato Napoli, annuncio bomba da Alvino per la prossima stagione

Il Napoli sta dimostrando di essere diventato con il tempo e con la dedizione una squadra eccezionale: le intenzioni di De Laurentiis appaiono chiare.

Il Napoli sta conducendo una stagione straordinaria, ormai è cosa nota. In vetta alla classifica di Serie A e con il Milan da affrontare in Champions League, aprile sarà un mese molto intenso. Ma Luciano Spalletti ha piena fiducia nei suoi giocatori. Inoltre, per il futuro, le scelte di Aurelio De Laurentiis sembrerebbero essere chiare.

Il Napoli ha messo a tacere tutti gli scettici e la città in festa esprime tutto l’entusiasmo che la squadra è riuscita a suscitare. Si parla di possibili addii importanti già nel corso di quest’estate ma nulla è ancora certo.

Anzi, secondo il giornalista Alvino vicino all’ambiente azzurro non ci sarebbe nessuna intenzione da parte di Aurelio De Laurentiis di lasciar partire i suoi giocatori più importanti. Ecco l’intervento arrivato in diretta.

Napoli, l’intenzione di De Laurentiis non è quella di vendere: per Alvino neppure offerte choc lo convincerebbero

Carlo Alvino, in onda su ‘Radio Kiss Kiss Napoli’ nel corso del programma ‘Radio Goal’ ha parlato così della squadra partenopea. E del calciomercato: “Ogni volta che c’è la sosta di campionato dobbiamo leggere o sentire di questo supermercato in uscita del Napoli. Questa cosa mi fa ridere, ma qualcuno dimentica che il Napoli è una società ricca e senza debiti. Una delle poche che non ha bisogno di vendere. Il Napoli è una bottega carissima, costruita con amore, intelligenza e una linea economico-finanziario dalla quale non si è mai derogato anche a costo di essere impopolare. Oggi i risultati danno ragione a De Laurentiis“.

Ma non è finito qui il suo pensiero: “Detto che il Napoli non ha bisogni di vendere e che i calciatori più importanti non hanno clausole rescissorie, in questo momento De Laurentiis non ha desiderio a sedersi al tavolo con nessuno. Neanche dinanzi ad offerte choc da 150 milioni di euro“.

“Per Kvicha Kvaratskhelia e per Victor Osimhen – ha sottolineato il giornalista – c’è la volontà di derogare quel discorso economico-finanziario al quale facevo riferimento prima per prolungare i contratti di questi due ragazzi. De Laurentiis sa che tenendo in rosa calciatori di questo calibro, la possibilità di vittoria è maggiore”.