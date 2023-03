😱 Napoli, c’è l’ufficialità: colpo di scena Kvaratskhelia

Il Napoli sta facendo affidamento sulle qualità di Kvicha Kvaratskhelia, ma l’ufficialità che l’ha coinvolto ha stupito: ecco cos’è accaduto.

Il Napoli attende di poter tornare in campo tra campionato di Serie A e Champions League. La pausa per le nazionali per la qualificazione agli Euro 2024 sta procedendo e tra circa una settimana i club torneranno a lavorare a pieno regime. È arrivata anche un’ufficialità .

Per le qualificazioni agli Euro 2024 si sta giocando in questi minuti la fine di Georgia-Mongolia. Al Napoli e ai tifosi partenopei, a tal proposito, ha stupito e non poco la decisione presa dal CT della Georgia, Willy Sagnol, di lasciare Kvara in panchina. E di non farlo neanche subentrare.

Per la Georgia sono andati a segno Volkov al 15′, Chakvetadze al 56′ e al 58′, Lobjanidze al 70′, Beridze all’88’ e Zivzivadze al 91′. Mentre per la Mongolia è andato a segno Batbold al 31′. Kvicha Kvaratskhelia è rimasto in panchina e non è neppure subentrato.

Georgia-Mongolia, Kvaratskhelia solo in panchina alla prima delle qualificazioni agli Euro 2024

Il Napoli ha fatto praticamente sempre, quando non è stato out per problemi fisici o di salute, affidamento su Kvicha Kvaratskhelia per dare vigore alle proprie azioni e alle proprie partite. Ciò non ha però fatto sì che il CT della Georgia lo scegliesse e lo schierasse titolare.

Queste sono le formazioni ufficiali:

GEORGIA (3-5-2): Loria, Aburjania, Chakvetadze, Lobjanidze, Kobakhidze, Gagnidze, Gocholeishvili, Tsitaishvili, Volkov, Sazanov, Dvali. A disp.: Mamardashvili, Gugeshashvili, Kakabadze, Tabidze, Kashia, Kverkvelia, Kvaratskhelia, Zivzivadze, Davitashvili, Azarov, Kvekveskiri, Sigua, Beridze, Mikautadze. All. Sagnol

MONGOLIA (4-3-3): Enkhtaivan, Orkhon, Bayartsengel, Tuvshinjargal, Artag, Ganbold G., Khurelbaatar, Batbold, Amaraa, Baatartsogt, Ganbold B. A disp.: Sereekhuu, Tsenguun, Gerelt-Old, Bljinnyam, Zayat, Uuganbat, Otgonbayar, Khashchuluun, Buyannemekh, Purevsuren, Altansukh, Erdenechimeg. All.: Otsuka