Rinnovi Napoli, la notizia lascia a bocca aperta: accadrà a fine stagione

In casa Napoli il club azzurro continua a stupire in campo. Presto potrebbero arrivare novità anche in chiave calciomercato.

I risultati del Napoli in questa stagione sono evidenti agli occhi di tutti. Gli azzurri hanno quasi 20 punti di vantaggio sulla seconda e sono ai Quarti di finale di Champions League. Tutto questo è partito anche grazie ad un calciomercato straordinario che ha dato frutti ben ulteriori alle aspettative, con il ds Giuntoli letteralmente primo protagonista sul mercato.

Le prestazioni degli azzurri hanno attirato, come ovvio, le big internazionali e presto potrebbe arrivare l’assalto per i migliori calciatori partenopei. Da Osimhen a Kvaratskhelia fino al coreano Kim, tutti vedono nubi sul proprio futuro o meglio il Napoli deve riuscire a blindare i propri big.

Nel corso di un intervento ai microfoni di Sky Sport il giornalista Luca Marchetti ha fatto il punto sui rinnovi ed è partito dal difensore coreano Kim. Ecco le sue parole: “Kim sta facendo davvero bene, Giuntoli ha avuto una grande intuizione con lui, un pò come fatto anche con Kvaratskhelia. La clausola? Non è detto che sia facile da cancellare, poi in certi casi bisogna fare i conti con la volontà del ragazzo”.

Napoli, le ultime anche su Spalletti

Non solo Kim perchè ci sono diverse situazioni da valutare in casa partenopea. Una di queste riguarda il tecnico Spalletti. La società lo ha blindato, ma alcune big europee monitorano l’allenatore e Marchetti ha fatto il punto: “Oltre ai calciatori c’è da valutare soprattutto il rinnovo di Spalletti. E’ sicuramente il rinnovo più urgente, c’è una clausola unilaterale, però dopo una stagione del genere o ti metti d’accordo o ti saluti. Non vedo perchè salutarsi, ma sicuramente a fine stagione c’è bisogno di un incontro tra le parti”.

Uno dei calciatori più richiesti è inoltre Victor Osimhen. Il capocannoniere della Serie A è oggetto del desiderio dei top club di tutta Europa ed a fine anno bisognerà valutare il suo futuro. Marchetti ha infine svelato che oltre al tecnico sono diversi i calciatori partenopei in odore di rinnovo.