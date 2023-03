😕 Napoli-Milan, il big è a forte rischio: tifosi gelati

Il Napoli di Luciano Spalletti sarà impegnato nelle prossime settimane in una serie di incontri davvero molto importanti.

La stagione del Napoli sta assumendo connotati a dir poco storici. Manca solo l’ufficialità, ma i 19 punti di vantaggio sono una certezza o quasi e in città c’è grande entusiasmo per l’oramai imminente terzo scudetto. La capolista ha meritato con grande prestazioni e gare stratosferiche, lasciando a bocca asciutta tutte le avversarie. Il club azzurro è consapevole che si può fare ancora meglio.

Il club azzurro è infatti ai Quarti di finale di Champions League e il sorteggio verso Instanbul è stato sicuramente piuttosto interessante. Gli azzurri affronteranno nel prossimo atto il Milan campione d’Italia di Stefano Pioli ed eventualmente intriga lo scontro nella possibile semifinale contro Benfica e Inter.

La capolista della Serie A ed i campioni d’Italia in carica si affronteranno tre volte in poche settimane ed il primo scontro avverrà nel prossimo turno di campionato. Il Milan giocherà al Maradona con l’obiettivo di trovare punti importanti in chiave Champions, la squadra di Spalletti non vuole certamente mollare ed anzi l’obiettivo è chiudere il discorso campionato il prima possibile.

Napoli-Milan, un big a rischio

Secondo quanto riporta Sky Sport sono particolarmente da valutare le condizioni dell’attaccante svedese Zlatan Ibrahimovic. L’esperto oltre che quarantenne è reduce dall’impegno con la Nazionale svedese, ma non ha giocato il secondo match contro l’Azerbaigian, a causa di un fastidio fisico. Il giocatore non farà ulteriori esami, ma verrà monitorato giorno dopo giorno. La sua presenza in vista della sfida del Maradona contro gli azzurri di Spalletti resta in forte bilico.

Un’ulteriore tegola per Pioli, alle prese già con un reparto offensivo in netta difficoltà. Leao è in difficoltà da diverse gare, Origi non convince e il talento belga Charles De Ketelaere stenta a decollare. L’unica nota lieta del reparto è il centravanti francese Olivier Giroud, ma questi è un pò avanti con l’età e il prossimo mese sarà intenso per i colori rossoneri. Il Milan pensa sia al campionato che alla Champions League ma i problemi fisici preoccupano Pioli.