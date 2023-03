👀 “Tanti occhi addosso…”: Napoli, l’annuncio sul calciatore preoccupa tutti

Il Napoli di Spalletti è stata finora quasi perfetta, una squadra che impressiona per la facilità del suo gioco e dei suoi risultati.

A inizio stagione in pochi lo avrebbero detto, ma la capolista della Serie A è una vera armata, una squadra che sembra avere pochissimi punti deboli. Gran gioco e continuità di risultati con una società che la scorsa estate ha cambiato molto, cedendo alcuni dei pilastri storici del club. Dal capitano Lorenzo Insigne a Kalidou Koulibaly e Dries Mertens, il Napoli ha letteralmente cambiato faccia ma non ne ha risentito ed anzi è rimasta uguale.

Tante storie curiose nel club partenopeo, il caso di Lobotka poco seguito in precedenza ed ora perno del centrocampo o quello di Alex Meret. Il club azzurro aveva valutato la possibilità di cambiare portiere in estate e Meret è stato ad un passo dallo Spezia. Il Napoli ha provato ad acquistare l’esperto Keylor Navas, ma alla fine le trattative non sono andate a buon fine e Meret è rimasto in azzurro.

Nonostante ciò il futuro dell’estremo difensore è ancora in bilico, il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2024 e la sua situazione resta un pò incerta. Il Napoli si guarda intorno ed uno dei portieri accostati alla capolista è il giovane portiere dell’Empoli Vicario. Sul calciatore ci sono diversi club e in queste ore ha parlato il direttore sportivo dell’Empoli, rilasciando importanti dichiarazioni di mercato.

Napoli, parla il ds dell’Empoli

Pietro Accardi ha parlato anche del futuro di Gugliemo Vicario. Il dirigente è intervenuto ai microfoni di Pianeta Empoli ed ha trattato di tanti argomenti, ecco nello specifico le sue parole: “Vicario? Per fare valutazioni di mercato è presto, sappiamo che ha gli occhi addosso di molti ma non ci sono stati contatti e lui pensa al presente”. Facendo le veci del club ha chiarito: “A giugno vedremo e faremo le dovute considerazioni, sono le condizioni del mercato a determinare certi aspetti”.

Vicario è un calciatore che piace a diversi club italiani ed europei. Il giocatore è seguito in Italia dall’Inter con i nerazzurri pronti a prelevarlo nell’eventualità di cessione di Onana, inseguito con grande interesse da alcune big di Premier League. Dopo quest’annata appare comunque sempre più probabile che il portiere dell’Empoli possa compiere il grande e definitivo salto.