Napoli, crollo pesantissimo al Maradona: il Milan asfalta gli azzurri di Spalletti

Il Napoli crolla al Diego Armando Maradona contro un Milan al di sopra delle aspettative: ecco i marcatori e il risultato finale del match.

Il Napoli, senza Victor Osimhen, ha ceduto il passo a un Milan che ha stravinto e superato l’Inter in classifica di Serie A. I tifosi partenopei sono rimasti tramortiti sugli spalti del Diego Armando Maradona. Ecco i marcatori e il risultato finale del match.

Il Napoli non ha saputo arginare lo strapotere del Milan in casa propria. Rafael Leao ha deciso che questa stasera sarebbe stata quella giusta per dare una riposta netta a tutte le critiche ricevute. E anche per vincere la sfida creata con Kvicha Kvaratskhelia.

La difesa degli azzurri non ha retto contro la corsa dei rossoneri. Ma anche in attacco la squadra di Luciano Spalletti si è stranamente rivelata sterile. Complice anche l’assenza di Victor Osimhen, fermo ai box per infortunio. Questi quindi i giocatori che hanno messo la firma sulla gara.

Napoli-Milan, è successo l’imprevedibile al Maradona: il risultato e la classifica aggiornata

Non è andata come avrebbe voluto la prima gara da titolare di Giovanni Simeone. Kvicha Kvartaskhelia non si è acceso e l’attacco del Napoli ha sofferto non poco. Mente il Milan ha ripreso, dopo la pausa per le nazionali, nel miglior modo possibile. Soprattutto affidandosi a un super Rafael Leao.

Il portoghese ha infatti sbloccato il match segnando il primo gol su assist di Brahim Diaz al 17′. Proprio lo spagnolo ha raddoppiato al 25′ e all’intervallo le due squadre sono tornate nello spogliatoio sul parziale di 0-2. Ma una volta ripreso il gioco, con il secondo tempo, il Milan è risceso in campo con la stessa intensità. Leao ha perciò raddoppiato al 59′ e ha chiuso i giochi Saelemaekers al 67′. Il big match è finito 0-4. Il Napoli è stato avvisato per le gare di Champions League.

Classifica aggiornata di Serie A

Napoli 71, Lazio 55, Milan 51, Inter 50, Roma 50, Atalanta 48, Juventus 44**, Bologna 40, Fiorentina 40, Udinese 38, Torino 37*, Sassuolo 36*, Monza 34, Empoli 28*, Salernitana 28, Lecce 27*, Spezia 25, Verona 19, Sampdoria 15, Cremonese 13.

* una partita in meno

** -15 di penalizzazione