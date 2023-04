“Vi dico quanto finisce…”: Napoli-Milan, il messaggio fa infuriare i tifosi

Napoli e Milan si affronteranno questa sera nel posticipo della ventottesima giornata di Serie A. Azzurri pronti a chiudere.

La ventottesima giornata di Serie A vedrà in scena questa sera al Maradona il big match tra il Napoli capolista di Luciano Spalletti e il Milan campione d’Italia, guidato da Stefano Pioli. Il club rossonero, in particolare, non può permettersi ulteriori passi falsi, consapevole che la Lazio sta volando in classifica e soprattutto una vittoria garantirebbe il sorpasso all’Inter. Il mese di Marzo è stato difficile per i rossoneri, ma ora la squadra vuole reagire.

Il Napoli dal canto suo vuole chiudere il prima possibile il discorso scudetto e concentrarsi cosi sul sogno Champions. Un sogno europeo che vede coinvolte entrambe le squadre visto che quella di stasera è solo la prima di tre importanti sfide. Napoli e Milan invece, caso curioso del destino, si affronteranno anche nel doppio confronto valido per i Quarti di finale della competizione europea.

Questa sera sarà assente il bomber del club campano Victor Osimhen, tornato infortunato dagli impegni in Nazionale con la maglia della Nigeria. Spalletti punterà sul Cholito Simeone, il calciatore che con una rete a fine gara decise il match dell’andata a San Siro. C’è grande attesa per la sfida al Maradona.

Napoli-Milan, la sentenza di Maldini Jr.

Un giocatore molto legato al club rossonero è sicuramente il trequartista dello Spezia Daniel Maldini. Il calciatore è in prestito dal Milan e soprattutto è figlio e nipote d’arte. Il giovane talento del club ligure è stato uno dei protagonisti nel match odierno tra Spezia e Salernitana ed a fine gara, ai microfoni di DAZN, ha parlato anche del match di questa sera. Una semplice frase ma che sentenzia: “Chi vince questa sera tra Napoli e Milan? Vincerà il Milan, finisce 3 a 1”.

Parole importanti e che testimoniano la volontà di Daniel, autore di quest’anno di una buona stagione. Il club rossonero necessita dei tre punti e la vittoria sarebbe davvero fondamentale. Tutto in vista dello scontro Champions contro il Napoli, una sfida ancora più attesa e che può avvicinare la squadra di Pioli alla storia.