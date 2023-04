Napoli penalizzato, arriva l’amaro annuncio in diretta

Il Napoli ha perso contro il Milan in maniera tanto cocente quanto inaspettata: in diretta è perciò arrivato un annuncio che ha spiazzato.

Il Napoli sta digerendo ancora la sconfitta arrivata ieri in casa propria contro il Milan. Quattro gol pesano sull’umore degli azzurri ma adesso la squadra deve ripartire quanto prima per mettere in cassaforte la conquista del titolo. L’annuncio è arrivato in diretta.

Il Napoli, subito dopo la sconfitta subita contro il Milan, affronterà il Lecce in campionato e poi sarà la volta della Champions League, in cui ritroveranno proprio i rossoneri di Stefano Pioli a San Siro.

Luciano Spalletti, allora all’alba del giorno dopo la sconfitta arrivata per il Napoli con il Milan, ha parlato così a ‘Radio Kiss Kiss Napoli’: “È mancata la qualità di sempre nella costruzione del gioco. Mentre loro sono stati bravissimi. Noi non siamo stati feroci come sempre nella conquista della palla. Ogni volta l’abbiamo rimessa in discussione una volta riconquistata e loro hanno preso il sopravvento con il loro palleggio di qualità”. Poi l’annuncio amaro del tecnico.

Napoli-Milan, l’annuncio di Spalletti in diretta: le parole dopo la sconfitta

Luciano Spalletti ha poi aggiunto sempre a ‘Radio Kiss Kiss Napoli’: “Problemi con gli ultrà? Quello non dipende da noi. Anzi ci penalizza. Noi dobbiamo essere bravi a fare quanto fatto per tutta la stagione, abbiamo l’obbligo di essere professionisti e badare al nostro lavoro. Quello che accade fuori non possiamo gestirlo. Ci si dà contro, questo ci penalizza un po’, ma noi dobbiamo badare al nostro lavoro”.

“Favoriti contro il Milan? Da parte della squadra – ha poi concluso il tecnico – nessuno ha detto niente di tutto questo. E a noi non interessa se l’ha detto qualcuno che può essere vicino al Napoli. Noi, come società, non abbiamo detto assolutamente niente e sappiamo quale difficoltà ci sia a giocare contro queste squadre di Champions League e ora penso che lo sappiamo anche gli altri”.