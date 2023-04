Napoli umiliato, parla De Laurentiis: patron senza filtri

Il presidente Aurelio De Laurentiis ha parlato dopo la sconfitta del Napoli contro il Milan: il numero uno del club azzurro non si è trattenuto.

Le vittorie esaltano e fanno gioire, ma anche nella sconfitta bisogna saper trovare il trait d’union per ridestarsi e proseguire sul cammino rassicurante. È quello che il Napoli sta cercando di fare, dopo la cocente sconfitta di Serie A contro il Milan. Una gara andata storta sotto tutti i punti di vista, la quale preoccupa in ottica del doppio confronto a partire dalla prossima settimana per i quarti di finale di Champions League.

Generalmente, il patron Aurelio De Laurentiis commenta le prestazioni della sua squadra attraverso ‘Twitter’, ma in occasione della sconfitta interna, la terza stagionale in campionato da inizio stagione, il presidente ha optato per il silenzio. Ha preferito mantenere pubblicamente un profilo basso.

Ciò però non significa che lo stesso sia accaduto rispetto alla squadra. È chiaro che il pesante passivo di 4-0 per lo più in casa abbia generato una reazione e quella di De Laurentiis è stata rivolta ai ragazzi di Spalletti, appena dopo essere rientrati negli spogliatoi.

Napoli-Milan, una dura sconfitta: la reazione di De Laurentiis nel post-match

Come racconta il ‘Corriere dello Sport’, il patron ha scelto di rivolgersi subito a caldo alla squadra ed è rientrato negli spogliatoi insieme al gruppo, non appena terminata la sfida del Maradona. Il quotidiano riporta un virgolettato del numero uno del club al vedere l’espressione affranta della squadra: “È andata così, ci è riuscito tutto male. È stata una serata storta, una seduta sbagliata. Derubriachiamolo in allenamento, come quando tornaste dal ritiro in Turchia”.

Parole di fiducia e di conforto, che invitano la squadra a reagire fin da subito a quanto visto in campo. D’altronde anche le sconfitte a inizio 2023 contro l’Inter e non troppe settimane fa contro la Lazio sono state dolorose, ma la formazione di Spalletti ha saputo rialzarsi subito e riprendersi il suo spettacolare percorso. Questa volta dovrà ripartire da Lecce per arrivare pronti a San Siro, dove le notti magiche di Champions attendono il Napoli per un appuntamento tanto storico quanto inedito.