Milan-Napoli, De Laurentiis spiazzato: è successo di nuovo

Aurelio De Laurentiis spiazzato da ciò che è successo al fischio d’inizio del match tra Milan e Napoli a San Siro

Milan e Napoli sono in campo a San Siro nell’andata dei quarti di Champions League. Chi avrà la meglio nella doppia sfida, affronterà la vincente di Benfica e Inter con i nerazzurri che al Da Luz si sono imposti 0-2 grazie ai gol di Barella e Lukaku su calcio di rigore. Potrebbe dunque riproporsi un nuovo derby in semifinale con un’italiana sicura di giocare la finale di Champions. Spalletti ha deciso di puntare su Eljif Elmas come riferimento offensivo principale, visti gli infortuni di Osimhen e Simeone.

Il Napoli avrà a disposizione la carta Giacomo Raspadori da giocarsi a partita in corso. L’ex attaccante del Sassuolo alla vigilia del match non era al meglio. E’ una grande occasione per Elmas di fare bene come ha già fatto nelle precedenti uscite. Al fischio di inizio della partita, si è vista una grande coreografia dei tifosi del Milan, che si sono lasciati andare a dei cori contro Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli.

Milan-Napoli, cori contro De Laurentiis

La Curva Sud, occupata dai tifosi del Milan, a inizio match ha intonato dei cori contro De Laurentiis: “Figlio di…”. Era già successo nella partita del Maradona, vinta 0-4 dai rossoneri. Nello specifico, verso la fine della partita i tifosi rossoneri nel settore ospiti hanno insultato il presidente del club partenopeo, insieme ai tifosi dei gruppi organizzati del Napoli. Una ‘solidarietà’ tra ultras, dimostrata anche durante la partita tra Milan ed Empoli con uno striscione esposto con le lettere ‘ADL’ evidenziate in rosso.

Una partita nella partita, quella tra gli ultras e il presidente del Napoli. Non ci sono aperture da nessuna delle due parti per far rientrare questa situazione, che vede lo stadio Maradona uscirne danneggiato. Nelle partite di casa, infatti, non è possibile entrare con grosse bandiere, stendardi, megafoni e tamburi. E dalla Curva del Milan arrivano questo tipo di segnali ai gruppi organizzati del Napoli anche nella sfida di Champions.