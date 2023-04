Napoli, le parole da Milano spiazzano i tifosi: l’attaccante non ha dubbi

L’attaccante non ha dubbi e si esprime in merito al Napoli, menzionando quanto accaduto di recente nel doppio confronto internazionale col Milan.

Una delle finaliste di Champions League quest’anno sarà italiana. Si tratterà di Milan o Inter, perché è una delle semifinali che si disputerà il prossimo maggio. Un vero e proprio derby, fra i più famosi e importanti nel mondo del calcio, sarà lo spettacolo di scena sul palcoscenico più brillante del Vecchio Continente. L’Inter ci è arrivata eliminando il Benfica. Mentre il Milan ha conquistato con due reti al Napoli, una all’andata e l’altra nel pareggio del ritorno, il pass per le semifinali.

Frenare la formazione azzurra è un grande attestato di capacità in questa stagione più che mai, se si considera il percorso della formazione di Luciano Spalletti da inizio annata fino ad oggi: una squadra quasi imbattibile, che conta sull’apporto di Kvaratskhelia e Osimhen, nella top 5 delle coppie d’attacco europee.

Perciò per Olivier Giroud, autore della rete al ritorno dei quarti di finale allo Stadio Maradona di Fuorigrotta, il Milan può già dirsi orgoglioso e soddisfatto del suo cammino. Ovviamente l’ambizione è massima anche in Champions League, ma c’è la consapevolezza che, oltre l’Inter, in gara ci sono Manchester City e Real Madrid, due tra le candidate più imponenti sin da principio.

Milan, Giroud: “Non siamo favoriti in Champions, ma abbiamo eliminato il Napoli”

Intervistato da ‘l’Equipe’, l’attaccante francese ha parlato a lungo proprio del doppio confronto internazionale con i cugini nerazzurri: “Sarà un super derby, Milano sarà in fiamme. Un match davvero incredibile con un’italiana che in ogni caso andrà in finale. Sia la città che noi vivremo qualcosa di incredibile. L’unica volta che sono andato in semifinale, ho poi vinto col Chelsea, ed eravamo degli outsider. Neanche stavolta eravamo i favoriti, ma abbiamo eliminato il Napoli”.

Grande momento per l’attaccante francese che oltre alla qualificazione alle semifinali di Champions League festeggia anche il rinnovo per un’altra stagione con i rossoneri: “Il contratto fino al 2024 è la ricompensa di una bella stagione sportiva e mezza, anzi quasi due. Ho vinto un campionato e mi sono ambientato rapidamente, ho fiducia nel club. Ho avuto una superba accoglienza da parte dei tifosi. Ho ancora grandi cose da fare. Dopo la Coppa del Mondo, mi sarei potuto fare molte domande o desiderare altre cose. Ma l’idea era quella di restare competitivo con il Milan fino a giugno 2024”.