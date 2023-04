Barcellona disperato, doppietta Juve

Iniziano i grandi movimenti di calciomercato, la Juventus prova ad approfittare delle difficoltà del Barcellona con un doppio colpo

In poche ore, giovedì, sono arrivate due buone notizie per la Juventus. I bianconeri hanno strappato un pari preziosissimo in casa dello Sporting per 1-1 e si sono guadagnati l’accesso alle semifinali di Europa League, dove incontreranno il Siviglia.

Poche ore prima, poi, il Collegio di garanzia del Coni aveva disposto il rinvio in Corte d’Appello della sentenza di penalizzazione per il caso plusvalenze. Dunque, il club ha riavuto indietro, in questo momento, i 15 punti precedentemente sottratti e si ritrova al terzo posto in classifica, in piena zona Champions.

Il caso, come sappiamo, non è concluso e soltanto più avanti sapremo se la Juventus sarà nuovamente penalizzata, sulla base delle risultanze del nuovo processo che dovrà essere istruito. Ma per adesso gli scenari sembrerebbero sorridere al club, che può pensare con maggiore ottimismo al finale di stagione e anche al prossimo futuro.

Juventus, i bianconeri provano il rilancio in grande stile anche sul mercato

L’obiettivo, adesso, è chiudere al meglio l’annata, blindando il piazzamento tra le prime quattro e provando a conquistare almeno un trofeo tra Europa League e Coppa Italia, per mettersi almeno sulla carta nelle migliori condizioni per la prossima stagione.

Allegri, in queste ultime settimane, spronerà i suoi a dare il massimo. E nel frattempo attenderà notizie incoraggianti a livello giudiziario e non solo per i suoi. Con il club che può provare a mettere a segno operazioni importanti sul mercato per ricostruire la squadra e mettere le basi per un futuro migliore e un nuovo ciclo tecnico.

Doppio affare dal Barcellona: così si rinforzano i bianconeri

Si guarda in particolare con molta attenzione a quello che sta succedendo in Spagna e nello specifico al Barcellona. Dove il club catalano, alle prese con i noti problemi finanziari, avrà bisogno urgente di monetizzare sul mercato. Per incassare e liberare spazio nel monte ingaggi e nella rosa.

Come riportato dal ‘Mundo Deportivo’, l’obiettivo minimo dei catalani è un incasso di 100 milioni di euro attraverso un totale di cinque cessioni. Il piano è liberarsi di giocatori sacrificabili o che Xavi non ritiene indispensabili, come Ansu Fati, Raphinha, Kessie, Ferran Torres, Eric Garcia. In particolar modo questi ultimi due possono tornare in orbita bianconera, con il club che li segue da tempo. E adesso l’occasione potrebbe essere propizia per approfittarne e portare a casa due colpi di grande caratura.