“Faremo qualcosa di bello”: Napoli, la rivelazione di Geolier fa sognare

In casa Napoli c’è grande entusiasmo e la consapevolezza che manca sempre meno alla vittoria dello scudetto, il terzo storico titolo.

Mancano ormai poche giornate al termine del campionato di Serie A e nella città di Napoli c’è sempre più entusiasmo. I tifosi azzurri hanno già addobbato la città e il clima, per un successo che manca da ben 33 anni, è infuocato. Gli azzurri sono reduci da un periodo non semplice, con la squadra di Spalletti eliminata in settimana dalla Champions League. Il club partenopeo ha perso il doppio confronto con il Milan, in un atteso quanto sorprendente derby europeo.

Smaltito il rammarico sia i tifosi che Spalletti vogliono terminare al meglio la stagione e ormai mancano pochi punti per festeggiare un titolo storico. Il noto cantante napoletano, molto amato dai ragazzini, Geolier, ha parlato ai microfoni di Sky Tg24 ed ha trattato di tanti temi. Tra questi non poteva mancare l’argomento scudetto e il giovane cantautore ha dato interessanti indiscrezioni:

“Questo sarà un periodo di grande ispirazione per tutti gli artisti, io sono nato 12 anni dopo l’ultimo scudetto e quindi anche per me è la prima volta. Quest’anno sarò in mezzo alla gente per festeggiare, forse con maschere e passa montagne (ride), ma voglio stare tra la gente. E’ un momento che ogni napoletano deve vivere”.

Napoli, spunta l’anticipazione di Geolier

Il cantante ha poi continuato facendo una succosa rivelazione. Ecco le sue parole a riguardo: “Persone anziane attendono questo istante da anni, io non posso dire se farò una canzone, ma ci stiamo organizzando per fare qualcosa di bello per Napoli. Vogliamo festeggiare al meglio lo scudetto”. Infine Geolier prosegue parlando della sua musica e riferisce:

“A Napoli si vive di valori, il mio comportamento mi ha portato vicino alle persone. E’ questo che mi lega alla città, con i fan prima parlo della mia vita e di come la vivo e solo poi mi chiedono una foto. Napoli è tutto e mi dà l’ispirazione ogni giorno. Probabilmente in qualsiasi altra città italiana non sarei stato cosi patriottico, ma è cosi e sono molto legato alla mia città”. Scudetto e molto altro per Geolier che ha regalato alcune perle in vista dello scudetto.