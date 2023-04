Il primo colpo è già chiuso: i tifosi della Juventus esultano

La Juventus è tornata in piena corsa Champions dopo la restituzione dei 15 punti in classifica, ma le buone notizie non sono finite: è stato già definito un importante colpo in attacco

La Juventus sente che questa stagione può mettersi sui binari giusti. Intanto c’è l’euforia per riaver ottenuto i 15 punti in classifica dopo la decisione del Collegio di Garanzia del Coni. Tuttavia non è una decisione definitiva, ma in casa bianconera c’è fiducia.

Adesso la squadra di Allegri è tornata pienamente in corsa per un posto in Champions League, ma soprattutto c’è la possibilità di una finale di Europa League (e magari contro la Roma). La squadra bianconera non ha mai negato di ambire alla vittoria di questo torneo, che darebbe – senza preoccuparsi delle penalizzazioni in classifica in Serie A – l’accesso alla prossima Champions League diretto.

Ecco perché adesso c’è parecchio ottimismo, ed è lo spunto giusto per guardare al futuro con fiducia. Ad esempio, sarebbero già state poste le basi per un importante colpo in attacco. In realtà si tratta di una conferma, in quanto il club bianconero lavora per tenersi l’attaccante polacco Arkadiusz Milik: secondo quanto riportato da Tuttosport, c’è la volontà di riscattare l’ex giocatore del Napoli dal Marsiglia.

La Juventus sta lavorando al riscatto di Milik

Attualmente, il polacco è a Torino con la formula del prestito: il suo riscatto, presente con la formula del diritto, è di 7 milioni più 2 di bonus da versare al Marsiglia, che prelevò il giocatore dal Napoli. In questi giorni è stato avvistato l’agente del calciatore in Italia, con tappa ovviamente anche a Torino. Tuttavia, il quotidiano non dà molta importanza a questa visita, nel senso che l’agente spesso va a trovare personalmente i suoi assistiti. La Juventus, invece, starebbe studiando la formula giusta per pagare la minor cifra possibile.

Difficile ottenere uno sconto su un riscatto già fissato, ma quantomeno l’obiettivo sarebbe di evitare i 2 milioni di bonus. Tuttavia, ci sarebbero delle premesse da fare: Milik e il suo entourage avrebbero già chiarito che prima di parlare di un eventuale riscatto aspettano chiarezza sulla situazione relativa alle penalizzazioni. Ad esempio, c’è preoccupazione riguardo la categoria nella quale la Juventus giocherà il prossimo anno. Evidentemente si teme una retrocessione a tavolino, anche se da questo punto di vista dovrebbero già essere arrivate tutte le rassicurazioni del caso. Milik ha giocato 20 partite in campionato, segnando 6 gol e servendo un assist.