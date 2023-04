Famosa tennista sbarca su OnlyFans: tutti pazzi di lei

Una tennista famosa ha aperto un nuovo profilo su Onlyfans: l’annuncio ha mandato tutti in tilt, ha promesso materiale “molto interessante”

Dal mondo del tennis a quello bollente dei social, da star della racchetta e promessa mondiale in pectore a fenomeno in grado di far girare la testa a tutti con immagini in topless o, comunque, pazzesche che lasciano davvero senza parole. Una svolta vera e propria, radicale quella compiuta da una famosa tennista che ha addirittura optato per il grande salto, quello della piattaforma di OnlyFans.

Si, avete letto bene; ha deciso di iscriversi proprio sul social che più di tutti è senza alcun tipo di tabù. Basta sottoscrivere un abbonamento e si può seguire il profilo di chi più può coinvolgere, attirare, anche colpire. E le protagoniste – parliamo al femminile perché sono in gran quantità star del gentil sesso, sebbene non manchino i maschietti – possono postare contenuti di alcun tipo, fino ad immagini che più bollenti non si può.

La protagonista che sta turbando i sonni di mezzo mondo è lei, Sofya Zhuk, ussa prosangue classe 1999 ed un corpo da far svenire letteralmente. Da giovanissima ha incantato il mondo intero con il suo talento davvero fuori misura; il Torneo Avvenire vinto all’età di 13 anni, quello di Wimbledon juniores ad appena 15.

Le stimmate della campionessa, insomma, ed un futuro che sembrava radioso e luminoso. Il tennis russo in lei poneva grandi aspettative, addirittura superiori a Maria Sharapova, pure campionessa di primissimo livello. Le avversità ed i problemi che spesso possono capitare ad una giocatrice, però, hanno deciso per lei. La Zhuk ha infatti subìto due infortuni gravi che non le hanno permesso più di tornare ai suoi livelli massimi. E così, 116ma nel ranking, il suo best, ha deciso di lasciare il tennis definitivamente.

Sofya Zhuk incanta: foto bollenti e l’annuncio su OnlyFans

La Zhuk così ha iniziato ad esplorare il mondo della moda, conquistando proseliti su Instagram. E sui social la popolarità è pressocché arrivata in un amen; d’altronde non è difficile capire il motivo. Basta guardare il suo profilo e scrollarlo per restare a bocca aperta.

Non manca proprio nulla; immagini in intimo, lingerie di pizzo e trasparenti, con slip davvero mini che lasciano davvero nulla all’immaginazione, con il fondoschiena in bella evidenza e parte dell’inguine in mostra essendo molto sgambati. ma anche il ventre ed il décolleté sono i protagonisti assoluti, con immagini in primo piano che mozzano il fiato. E recentemente ha addirittura voluto esagerare; in topless, con solo uno slip di pizzo indosso e nulla più. Un’immagine da capogiro, ad evidenziare quanto sia bollente ed attraente la Zhuk.

Ed ora il grande annuncio su Onlyfans, con tanto di post. “Il momento che chiedevate tutti è arrivato” ha detto, ridendo, la bellissima 23enne, “ho deciso di aprire su OnlyFans un account. Non vi saranno immagini senza veli ma materiale interessante. Quando pronto, posterò il link” ha annunciato.